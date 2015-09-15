Представители миссии БДИПЧ ОБСЕ посетили Гродно

Новости Беларуси. Гродно посетили представители миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами в Беларуси во главе с руководителем Жаком Фором. Иностранные наблюдатели встретились с руководством области и обсудили вопросы проведения избирательной кампании в регионе. Гостей интересовала активность граждан, как выделялись места для агитации кандидатов в президенты.

Наблюдатели отметили готовность местных властей идти на встречу и предоставлять всю интересующую их информацию. Главным вопросом встречи стало обсуждение готовности принять краткосрочных наблюдателей от ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жак Фор, руководитель миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами Президента Республики Беларусь:

Мы здесь, чтобы встретится с нашими долгосрочными наблюдателями и представителями властей, которые оказали нам такой тёплый приём. И, в первую очередь, помочь им с размещением краткосрочных наблюдателей, которые, как мы планируем, приедут в конце сентября. Конечно, мы здесь по поводу избирательной кампании. Мы задаём вопросы, получаем ответы. И мы, конечно же, обсудим этот процесс с нашими долгосрочными наблюдателями.