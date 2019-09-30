До окончания выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей осталась неделя

Новости Беларуси. 8 октября завершится формирование списков кандидатов в члены Совета Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси продолжается парламентская избирательная кампания. Для голосования образовано более пяти с половиной тысяч участков. В Беларуси уже работает делегация миссии наблюдателей от СНГ – одна из самых представительных на выборах. Она посещает все регионы для ознакомления и изучения особенностей проведения предвыборной кампании. Накануне финишировало выдвижение представителей в состав участковых избиркомов.