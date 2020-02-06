Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь

Новости Беларуси. Президент Болгарии посетит Беларусь. Приглашение прибыть с визитом в Минск от главы белорусского государства Румену Радеву передал министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей совершил в эти дни первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Болгарию. В Софии он провел встречи с руководством страны и представителями бизнеса.