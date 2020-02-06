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Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь

06 февраля 2020 13:38
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Новости Беларуси. Президент Болгарии посетит Беларусь. Приглашение прибыть с визитом в Минск от главы белорусского государства Румену Радеву передал министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.      

Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь-1

Владимир Макей совершил в эти дни первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Болгарию. В Софии он провел встречи с руководством страны и представителями бизнеса.  

Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь-4

Был отмечен взаимный интерес к повышению уровня контактов и развитию сотрудничества по всем направлениям взаимодействия в двустороннем и многостороннем форматах.

Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь-7

Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь-9

# Беларусь-Болгария # Александр Лукашенко # Владимир Макей # Румен Радев # Фотофакт

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