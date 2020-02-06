Александр Лукашенко о взаимоотношениях с Россией: Правительству необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов

Новости Беларуси. Как противостоять негативным тенденциям в экономике и где искать альтернативные источники поставки энергоресурсов. Александр Лукашенко во Дворце Независимости провел совещание по вопросам работы топливно-энергетического комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На разговор к Президенту приглашены представители экономического блока правительства. К обсуждению предложены вопросы, от решения которых напрямую зависит устойчивость белорусской экономики. Перед началом встречи с главой государства чиновники еще раз сверяли цифры, подсчитывали варианты смягчения последствий российского налогового маневра. Президент начал совещание с конкретных вопросов. Прежде всего, Александра Лукашенко интересовало, какие сценарии решения проблемных ситуаций уже есть в арсенале ответственных. И каким образом будет обеспечено выполнение ключевых прогнозных экономических показателей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы собрались для того, чтобы обсудить ряд мер по выполнению прогнозных показателей и, нечего скрывать, по преодолению тех негативных тенденций, которые наметились в нашей экономике в связи с последними событиями в мире и, прежде всего, во взаимоотношениях с Россией.

Это не только узкие вопросы. Они у всех на слуху – типа поставок нефти, газа, продуктовые войны, которые, к сожалению, стали привычными в последнее время. Торговые конфликты между государственными лидерами, страновой протекционизм и даже новый азиатский вирус влияют на мировую экономику, а значит Беларусь не может игнорировать происходящее.

Поэтому прежде всего экономическому блоку правительства и правительству в целом необходимо иметь планы реагирования на любой возможный вызов, а не закрывать амбразуру телами, когда уже начался бой. Главное – сохранить мир и спокойствие в стране, устойчивость экономики и уверенность граждан в завтрашнем дне.