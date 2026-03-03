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Новости по тегу #Беларусь-Болгария

Лукашенко подтвердил готовность разворачивать искреннее и доверительное сотрудничество с Болгарией
03 марта 2026 05:42

Лукашенко подтвердил готовность разворачивать искреннее и доверительное сотрудничество с Болгарией

Лукашенко поздравил народ Болгарии с Днём освобождения
03 марта 2025 06:34

Лукашенко поздравил народ Болгарии с Днём освобождения

В Болгарии прошли митинги против решения властей сделать евро национальной валютой
23 февраля 2025 10:47

В Болгарии прошли митинги против решения властей сделать евро национальной валютой

Депутат парламента Болгарии: надеюсь, что в ближайшем будущем мы восстановим отношения с Беларусью
26 января 2025 19:33

Депутат парламента Болгарии: надеюсь, что в ближайшем будущем мы восстановим отношения с Беларусью

Румыния и Болгария официально вошли в Шенгенскую зону
02 января 2025 07:57

Румыния и Болгария официально вошли в Шенгенскую зону

Союзы журналистов Беларуси и Болгарии заключили двустороннее соглашение
02 июля 2024 19:32

Союзы журналистов Беларуси и Болгарии заключили двустороннее соглашение

Лукашенко выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество Беларуси и Болгарии возобновится
03 марта 2024 07:36

Лукашенко выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество Беларуси и Болгарии возобновится

Заместитель мэра города Чирпан: Брестская область является центром белорусско-болгарской дружбы
18 мая 2022 13:52

Заместитель мэра города Чирпан: Брестская область является центром белорусско-болгарской дружбы

Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь
06 февраля 2020 13:38

Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь

Посол Болгарии в Беларуси: в Болгарии люди говорят, что Беларусь Silicon Valley of Europe
30 января 2020 21:00

Посол Болгарии в Беларуси: в Болгарии люди говорят, что Беларусь Silicon Valley of Europe

«Пребывание в Болгарии не сказывается на расход шенгенской визы». Чем хорош отдых в Болгарии
01 апреля 2019 07:11

«Пребывание в Болгарии не сказывается на расход шенгенской визы». Чем хорош отдых в Болгарии

Беларусь – Совет Европы: Владимир Макей высказался о потенциале взаимодействия сторон
16 апреля 2016 17:27

Беларусь – Совет Европы: Владимир Макей высказался о потенциале взаимодействия сторон