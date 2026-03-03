Новости по тегу #Беларусь-Болгария

Александр Лукашенко от имени соотечественников и себя лично поздравил народ Болгарии с Днем Освобождения.
Глава государства выразил уверенность в том, что обе страны могут найти пути для возобновления полноценных отношений, а белорусы и болгары продолжат вместе работать и дружить, тем самым содействуя взаимопониманию на Европейском континенте.
Люди обеспокоены тем, что введение единой валюты приведет к резкому росту цен и разрушит финансовую независимость Болгарии.
«Мы их славянские братья, и когда мы вместе, мы будем процветать экономически».
На границах с республиками будут сняты ограничения, а также отменен пограничный контроль.
10 октября 2026 07:53
10 октября 2026 07:48
10 октября 2026 07:39
10 октября 2026 07:37
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50