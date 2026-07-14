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Новости по тегу #Румен Радев

Румен Радев отклонил предложение Макрона вступить в «коалицию желающих» по Украине
14 июля 2026 17:06

Румен Радев отклонил предложение Макрона вступить в «коалицию желающих» по Украине

Politico назвало «главных разрушителей Евросоюза» после Орбана
15 апреля 2026 08:39

Politico назвало «главных разрушителей Евросоюза» после Орбана

Президент Болгарии объявил об отставке
20 января 2026 08:28

Президент Болгарии объявил об отставке

Президент Болгарии ветировал предоставление Киеву бронетехники
04 декабря 2023 11:23

Президент Болгарии ветировал предоставление Киеву бронетехники

Зеленский сообщил об отказе Болгарии помогать Украине оружием
07 июля 2023 08:06

Зеленский сообщил об отказе Болгарии помогать Украине оружием

Болгария отмечает День освобождения от османского ига
03 марта 2021 09:33

Болгария отмечает День освобождения от османского ига

Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь
06 февраля 2020 13:38

Александр Лукашенко пригласил президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь