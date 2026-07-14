Новости по тегу #Румен Радев

Ранее глава болгарского правительства подчеркнул, что страна полностью исчерпала запасы оружия и боеприпасов на национальных складах после передачи Киеву 13 пакетов военной помощи.
Politico: союзники Орбана в Европейском союзе могут принять его идеи в вопросе Киева
Свое решение Румен Радев объяснил необходимостью в связи с несостоятельностью действующих властей.
07 октября 2026 20:47
07 октября 2026 20:25
07 октября 2026 20:12
07 октября 2026 19:58
07 октября 2026 19:34
07 октября 2026 19:19
07 октября 2026 19:14
07 октября 2026 19:07