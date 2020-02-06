Рачков: «Если визит Болтона, на мой взгляд, больше был о геополитике, то визит Помпео – это больше о реальной дипломатии»

Визит госсекретаря США Майка Помпео в Беларусь и белорусско-американские отношения обсуждали в программе «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

З аднаго боку – абмен пасламі, і з другога боку – мы чулі, чуем і будзем чуць, што адной з такіх фундаментальных праблем, якую пастаянна агучвае амерыканскі бок – гэта правы чалавека ў Беларусі, стан з правамі чалавека. І гэта прагучала і на брыфінге, што тут ёсць, над чым працаваць, прычым і міністр замежных спраў Беларусі казаў, што ў Беларусі… Але разам з тым быў вельмі важны істотны момант – тое, што амерыканцы ў гэты раз адзначалі пазітыўныную дынаміку, з іх пункту гледжання ў гэтым пытанні. Як мы бачым гэтую праблему, калі мы кажам пра нейкія прынцыповыя моманты? Як мы збіраемся тут выбудоўваць?

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Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по международным делам и национальной безопасности:

Диалог по правам человека всегда был на повестке дня, на столе, как говорят дипломаты. Но я бы хотел обратить внимание, что сейчас, придавая значение этой тематике, всё-таки, во главу угла положены другие темы. Темы сохранения суверенитета, независимости Республики Беларусь, развитие экономических отношений и экономического сотрудничества. Хочу напомнить, что предыдущие годы, несмотря на то, что у нас были достаточно порой непростые отношения, но Президент отметил и фактически предложил перевернуть эту страницу в двусторонних отношениях. И по реакции госсекретаря можно сделать вывод, что американская сторона готова двигаться вперёд и продолжать ориентироваться на позитивной повестке дня.

Мы очень активно и долгое время сотрудничаем в области нераспространения оружия массового уничтожения. Американская сторона оказывала содействие Беларуси в установке определённого оборудования для предотвращения попадания ядерных материалов как на нашу территорию, так и в Европу через наши границы. Мы активно сотрудничали и сотрудничаем в обеспечении безопасности исследовательских ядерных объектов Республики Беларусь. Это глобальная проблема – проблема безопасности, нераспространения оружия массового уничтожения. И здесь у нас очень серьёзные наработки и очень много позитива.

Хочу напомнить интересный факт: когда администрация президента приняла решение о частичном или значительном выводе своих войск и войск коалиции из Афганистана, и Пакистан не согласился дать «зелёную улицу» для использования своей территории, то был задействован так называемый северный маршрут, который проходил также через территорию Республики Беларусь. И здесь Беларусь оказала значительное содействие американской стороне в выводе техники, оборудования из Афганистана. То если это вопросы национальной безопасности, это вопросы глобальной безопасности. А что касается послов и того заявления, которое сделал господин Помпео, конечно же, если визит Болтона, на мой взгляд, больше был о геополитике, то визит Помпео – это больше о реальной дипломатии, об углублении дипломатических отношений, о расширении и развитии сотрудничества по разноплановым направлениям. Поэтому, конечно же, возвращение послов, назначение послов – это ещё раз свидетельство того, что белорусско-американские отношения возвращаются на трек конструктивности и нормализации.