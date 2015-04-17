Александр Лукашенко: Приезд в Беларусь председателя КНР будет важнейшим внешнеполитическим мероприятием

Новости Беларуси. Приезд в Беларусь Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина будет важнейшим внешнеполитическим мероприятием. Об этом 17 апреля заявил президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем министра коммерции КНР Чжун Шанем. Во Дворце Независимости обсуждали не только политику, но и торгово-экономическое, и инвестиционное сотрудничество.

Взаимный товарооборот уже несколько лет превышает 4 млрд долларов. В Беларуси с участием КНР реализованы многие проекты, в том числе модернизация ТЭЦ и цементной отрасли. Тем не менее еще есть потенциал для развития торгово-экономических отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Наша страна рассматривает Китай как надежного партнера, развитие отношений с которым было и остается стратегическим приоритетом внешней политики Беларуси. Основным документом нашего сотрудничества является программа развития всестороннего стратегического партнерства до 2018 года. При этом важнейшее направление – торгово-экономическое. И в этом отношении мы полны решимости существенно нарастить наш товарооборот и прежде всего экспорт в вашу страну. У нас очень высокий уровень кредитно-инвестиционного сотрудничества, но сегодня очень важно переходить от этого вида сотрудничества к инвестиционному сотрудничеству. В качестве примера могу привести два крупных проекта. Первый проект инвестиционного сотрудничества – создание легковых автомобилей с участием китайской компании «Джили» и строительство Китайско-белорусского индустриального парка. Более того, проект «Великий камень» должен стать важной узловой платформой инициативы председателя Си Дзиньпина по возрождению экономического пояса «Шелкового пути», соединяющего Азию и Европу.

Чжун Шань, заместитель министра коммерции Китайской Народной республики:

Китайско-белорусский индустриальный парк является стратегическим этапом построения двустороннего сотрудничества, которое вы вместе с председателем КНР определили важным этапом в китайско-белорусских отношениях. Данный проект – пилотный в деле совместного будущего строительства «Шелкового пути». Китай придает важное значение строительству индустриального парка.