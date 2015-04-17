Александр Лукашенко – еврокомиссару Йоханнесу Хану: Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве с Западом

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве с Западом. Такое заявление президент Александр Лукашенко сделал на встрече с еврокомиссаром Йоханнесом Ханом.

Представитель ЕС в Минске с двухдневным визитом. Австрийский политик работает в Брюсселе с 2010 года. Последние время отвечает за политику соседства и расширения в европейской комиссии.

Евросоюз – второй по значимости рынок для белорусского экспорта.

Президент Беларуси в разговоре с гостем сделал упор на развитие экономического сотрудничества и безопасности.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас действительно в последнее время развернулся интенсивный разговор и диалог по поводу нашего дальнейшего сосуществования, если можно сказать, и сотрудничества. Появились новые направления и интересы нашего сотрудничества. Мы не скрывали и не скрываем, что мы крайне заинтересованы в том, чтобы теснее сотрудничать с Западом в области технологий, и прежде всего технологий гражданского назначения, мы очень заинтересованы в развитии наших экономических контактов. Экономика, я считаю, должна быть фундаментом любых отношений и любого сотрудничества. Очень актуализировано в последнее время такое направление, как безопасность, европейская безопасность, особенно безопасность в восточном регионе Европы. Трансграничная преступность. Беларусь вносит существенный вклад в борьбе с проникновением наркотиков, ядерных веществ на территорию Европы.

17 апреля Еврокомиссар по политике соседства и расширения встретился с министром иностранных дел нашей страны.

Владимир Макей отметил, что политика соседства сейчас претерпевает изменения. И визит иностранного гостя, несомненно, говорит о позитивной динамике развития двусторонних отношений ЕС и Беларуси.

На встрече обсуждались вопросы подготовки предстоящего Рижского саммита «Восточного партнерства».

Йоханнес Хан впервые посещает нашу страну в должности еврокомиссара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.