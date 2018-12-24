«Переговоры будут непростыми». Совещание у Президента накануне визита в Россию
Новости Беларуси. Тема белорусско-российских отношений будет 25 декабря в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят развитие двустороннего сотрудничества. Переговоры пройдут в Москве и, помимо лидеров двух стран, в них примут участие и члены правительств. Как ожидается, одной из главных тем встречи на высшем уровне станет так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере: из-за одностороннего решения России Беларусь уже несет немалые потери.
Впрочем, спорных вопросов накопилось немало. И то, что переговоры будут непростыми, обозначил сам Александр Лукашенко. Сегодня глава государства провел совещание, на котором четко прозвучало: вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.
Александр Лукашенко обсудил актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с Российской Федерацией. Совещание по этой интеграционной теме прошло 24 декабря во Дворце Независимости. А уже 25 декабря наш Президент с российским коллегой подведут итоги сотрудничества между двумя странами в уходящем году. Среди самых актуальных тем – переговоры о компенсации налогового манёвра.
Евгений Пустовой, СТВ:
Сегодня во Дворце Независимости готовятся к новогодним праздникам и завтрашним переговорам Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президент провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Российской Федерацией. Программа интеграции есть, а вот решительности в действиях пока не хватает.
Страна отдыхает, а высшие должностные лица работают. Завтра насыщенный день. Формат встречи в Москве двух президентов предусматривает участие и правительств. Поэтому сегодня глава государства перед членами делегации ещё раз четко и открыто озвучил интеграционную позицию Беларуси. Озвучил открыто. Впрочем, наши позиции неизменны и уже давно известны союзникам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я вас пригласил, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю «братским государством», потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами (подробнее здесь).
Повестка встречи насыщенная. Надо подвести итоги сотрудничества в уходящем году, наметить ближайшие перспективы. Основные темы переговоров: торгово-экономическая и топливно-энергетическая сферы. Они, как всегда, самые животрепещущие в союзных перипетиях.
Александр Лукашенко:
В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны.
Дрифт газовых разногласий Москва разбавила налоговым манёвром. Нефть для нас стала дороже, переработка на недавно модернизированных НПЗ – невыгодной. Из-за одностороннего решения России потери Беларуси уже превысили 4,5 миллиарда долларов, а за четыре года могут еще увеличиться вдвое. Сначала союзники заверяли, мол, потери компенсируем, теперь переговоры на уровне правительств результатов не дают.
Россия большая, власть – многообразная. Поэтому зачастую звучат популистские лозунги некоторых «горячих голов»: углеводороды – в обмен на суверенитет. Выверенная позиция политических элит России – уважительное отношение к белорусской независимости.
Франц Клинцевич, член Совета Федерации Федерального собрания России:
Я знаю, что отношения наших президентов просто колоссально дружественные. И всегда были какие-то интриги, а эти люди всегда умели находить общий язык и договариваться. Наши взаимоотношения, они особые, и мы порой даже не замечаем, насколько мы серьезно интегрированы, сколько мы много сделали, насколько у нас унифицировано законодательство, сколько сделали в безопасности страны. Колоссальные вещи.
Не решив вопросы экономического сотрудничества, нет речи о политическом сближении. А смысл? Когда зачастую многие белорусские инициативы о более тесной интеграции либо не поддерживаются, либо теряются в бюрократической волоките. А нередко решения, принятые на Высшем государственном совете, союзном Совмине и в двустороннем формате, не выполняются.
Александр Лукашенко:
Программа действует. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе по всем вопросам наших договоренностей в Союзном государстве и нашей жизни не только как с партнерами, но и как братским, близким нам государством, все решения приняты. И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются.
Полгода назад на уровне Высшего госсовета договорились и утвердили приоритеты развития Союзного государства: от макроэкономики до здравоохранения и культуры. Перед этим каждый вопрос был согласован и прописан. Страны вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка и к формированию общего правового пространства Союзного государства.
Георгий Гриц, политолог:
Сегодня это такая проверка, может быть, на прочность наших отношений. И, тем более, это усложняется ценой вопроса. Может быть не 25-го, не как подарок к Новому году под елочкой, но 1-го там или максимум 2-го квартала мы решим эту проблему. Ее решать надо не на календарный год, как обычно мы решаем, а решать надо системно.
Но, как всегда, решений по спорным моментам прежде всего ждут от президентов. Это такая вот традиция союзных взаимоотношений. Перед Новым годом за стол переговоров садятся лидеры двух стран. И только тогда уже политическая воля обретает содержательные формы интеграционных проектов.