«Переговоры будут непростыми». Совещание у Президента накануне визита в Россию

Новости Беларуси. Тема белорусско-российских отношений будет 25 декабря в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят развитие двустороннего сотрудничества. Переговоры пройдут в Москве и, помимо лидеров двух стран, в них примут участие и члены правительств. Как ожидается, одной из главных тем встречи на высшем уровне станет так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере: из-за одностороннего решения России Беларусь уже несет немалые потери.

Впрочем, спорных вопросов накопилось немало. И то, что переговоры будут непростыми, обозначил сам Александр Лукашенко. Сегодня глава государства провел совещание, на котором четко прозвучало: вариантов в ходе предстоящих переговоров в Кремле по решению тех или иных вопросов много, но белорусская сторона должна четко обозначить и отстаивать свою позицию.

Александр Лукашенко обсудил актуальные вопросы сотрудничества Беларуси с Российской Федерацией. Совещание по этой интеграционной теме прошло 24 декабря во Дворце Независимости. А уже 25 декабря наш Президент с российским коллегой подведут итоги сотрудничества между двумя странами в уходящем году. Среди самых актуальных тем – переговоры о компенсации налогового манёвра.

Евгений Пустовой, СТВ:

Сегодня во Дворце Независимости готовятся к новогодним праздникам и завтрашним переговорам Александра Лукашенко с Владимиром Путиным. Президент провел совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Российской Федерацией. Программа интеграции есть, а вот решительности в действиях пока не хватает.

Страна отдыхает, а высшие должностные лица работают. Завтра насыщенный день. Формат встречи в Москве двух президентов предусматривает участие и правительств. Поэтому сегодня глава государства перед членами делегации ещё раз четко и открыто озвучил интеграционную позицию Беларуси. Озвучил открыто. Впрочем, наши позиции неизменны и уже давно известны союзникам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я вас пригласил, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю «братским государством», потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами (подробнее здесь).

Повестка встречи насыщенная. Надо подвести итоги сотрудничества в уходящем году, наметить ближайшие перспективы. Основные темы переговоров: торгово-экономическая и топливно-энергетическая сферы. Они, как всегда, самые животрепещущие в союзных перипетиях. Александр Лукашенко:

В середине этого года мы должны были начать и закончить к концу года вопросы по ценам на газ (мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем), решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла, и эти сроки фактически сорваны.

Дрифт газовых разногласий Москва разбавила налоговым манёвром. Нефть для нас стала дороже, переработка на недавно модернизированных НПЗ – невыгодной. Из-за одностороннего решения России потери Беларуси уже превысили 4,5 миллиарда долларов, а за четыре года могут еще увеличиться вдвое. Сначала союзники заверяли, мол, потери компенсируем, теперь переговоры на уровне правительств результатов не дают.

Россия большая, власть – многообразная. Поэтому зачастую звучат популистские лозунги некоторых «горячих голов»: углеводороды – в обмен на суверенитет. Выверенная позиция политических элит России – уважительное отношение к белорусской независимости.

Франц Клинцевич, член Совета Федерации Федерального собрания России:

Я знаю, что отношения наших президентов просто колоссально дружественные. И всегда были какие-то интриги, а эти люди всегда умели находить общий язык и договариваться. Наши взаимоотношения, они особые, и мы порой даже не замечаем, насколько мы серьезно интегрированы, сколько мы много сделали, насколько у нас унифицировано законодательство, сколько сделали в безопасности страны. Колоссальные вещи.

Не решив вопросы экономического сотрудничества, нет речи о политическом сближении. А смысл? Когда зачастую многие белорусские инициативы о более тесной интеграции либо не поддерживаются, либо теряются в бюрократической волоките. А нередко решения, принятые на Высшем государственном совете, союзном Совмине и в двустороннем формате, не выполняются. Александр Лукашенко:

Программа действует. Мы долго к ней готовились, вычленяли каждый вопрос, согласовали и прописали все, на что способны мы и на что способна была прежде всего Российская Федерация. Мы всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия. Всесторонний характер имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе по всем вопросам наших договоренностей в Союзном государстве и нашей жизни не только как с партнерами, но и как братским, близким нам государством, все решения приняты. И на Высшем государственном совете, и на союзном Совмине, и в двустороннем формате подписаны многие соглашения. К сожалению, как я часто говорю, они не все выполняются.

Полгода назад на уровне Высшего госсовета договорились и утвердили приоритеты развития Союзного государства: от макроэкономики до здравоохранения и культуры. Перед этим каждый вопрос был согласован и прописан. Страны вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка и к формированию общего правового пространства Союзного государства.

Георгий Гриц, политолог:

Сегодня это такая проверка, может быть, на прочность наших отношений. И, тем более, это усложняется ценой вопроса. Может быть не 25-го, не как подарок к Новому году под елочкой, но 1-го там или максимум 2-го квартала мы решим эту проблему. Ее решать надо не на календарный год, как обычно мы решаем, а решать надо системно.