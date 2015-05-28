Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Пакистан

Новости Пакистана. Президент Беларуси прибыл с официальным визитом в Пакистан. Борт № 1 успешно приземлился в аэропорту Исламабада.

Главу государства встречал премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

Первый визит Александр Лукашенко в эту страну включает ряд ключевых встреч.

28 мая состоятся переговоры с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном.

Несколько дней в Исламабаде работает большая белорусская делегация. Уже заключены контракты более чем на 50 миллионов долларов. Способствовать сотрудничеству будет и деловой совет между Беларусью и Пакистаном, о создании которого договорились накануне. Визит Александра Лукашенко в Исламабад станет заключительным этапом проделанной большой работы.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Заинтересовало сотрудничество в области космических исследований. Я представил возможности нашего спутника. Их интересуют наши беспилотные летательные аппараты. Думаю, что здесь мы тоже продолжим сотрудничество. Они очень заинтересованы в работе в области биотехнологий.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Подписаны соглашения Белгеологии с Министерством шахт и минералов о проведении работ. Могут быть востребованы наши товары, наша продукция. Например, продукция компании «Полимастер», которая выпускает оборудование радиационного контроля