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Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Пакистан

28 мая 2015 13:24
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Новости Пакистана. Президент Беларуси  прибыл с официальным визитом в Пакистан. Борт № 1 успешно приземлился в  аэропорту Исламабада.

Главу государства встречал премьер-министр Пакистана Наваз Шариф.

Первый визит Александр Лукашенко в эту страну включает ряд ключевых встреч.  

28 мая состоятся переговоры  с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном.

Несколько дней в Исламабаде работает большая белорусская делегация. Уже заключены контракты более чем на 50 миллионов  долларов.  Способствовать сотрудничеству будет и деловой совет между Беларусью и Пакистаном, о создании которого договорились накануне. Визит Александра Лукашенко в Исламабад станет заключительным этапом проделанной большой работы.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Заинтересовало сотрудничество в области космических исследований. Я представил возможности нашего спутника. Их интересуют наши беспилотные летательные аппараты. Думаю, что здесь мы тоже продолжим сотрудничество. Они очень заинтересованы в работе в области биотехнологий.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Подписаны соглашения Белгеологии с Министерством шахт и минералов о проведении работ. Могут быть востребованы наши товары, наша продукция. Например, продукция компании «Полимастер», которая выпускает оборудование радиационного контроля

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Фотофакт # Беларусь-Пакистан # Владимир Гусаков # Михаил Мятликов

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