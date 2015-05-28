Прямой эфир

Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Пакистан

28 мая 2015 10:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Диалог на высшем уровне. Президент Беларуси отправился с официальным визитом в Пакистан. Борт № 1 28 мая поднялся в небо из Национального аэропорта «Минск».

Александр Лукашенко намерен провести в Исламабаде ряд важных встреч, в том числе с президентом и премьер-министром этой южно-азиатской страны.

Уже несколько дней в Пакистане работает большая белорусская делегация: представители Министерств, руководители крупнейших предприятий и холдингов, государственных и частных фирм. В результате продуктивных переговоров стороны заключили контракты более чем на полсотни миллионов долларов.

Способствовать сотрудничеству будет и деловой совет между Беларусью и Пакистаном, который начнет действовать уже в сентябре. Ожидается, что визит Александра Лукашенко в Исламабад станет заключительным этапом проделанной большой работы. По его итогам запланировано подписание важных двусторонних документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Заинтересовало сотрудничество в области космических исследований. Я представил возможности нашего спутника. Их интересуют наши беспилотные летательные аппараты. Думаю, что здесь мы тоже продолжим сотрудничество. Они очень заинтересованы в работе в области биотехнологий.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
Подписаны соглашения Белгеологии с Министерством шахт и минералов о проведении работ. Могут быть востребованы наши товары, наша продукция. Например, продукция компании «Полимастер», которая выпускает оборудование радиационного контроля.

# Международное сотрудничество # Александр Лукашенко # Беларусь-Пакистан # Владимир Гусаков # Михаил Мятликов

Другие новости рубрики

Все новости
Клубы молодых избирателей в ближайшее время появятся в каждом районе Минске
26 мая 2015 17:47

Клубы молодых избирателей в ближайшее время появятся в каждом районе Минске

Верхние палаты белорусского и индонезийского Парламента подписали совместное заявление о сотрудничестве
26 мая 2015 16:35

Верхние палаты белорусского и индонезийского Парламента подписали совместное заявление о сотрудничестве

Александр Лукашенко: Земельные ресурсы – величайшая ценность для любого государства
24 мая 2015 16:44

Александр Лукашенко: Земельные ресурсы – величайшая ценность для любого государства