Александр Лукашенко отправился с официальным визитом в Пакистан

Новости Беларуси. Диалог на высшем уровне. Президент Беларуси отправился с официальным визитом в Пакистан. Борт № 1 28 мая поднялся в небо из Национального аэропорта «Минск».

Александр Лукашенко намерен провести в Исламабаде ряд важных встреч, в том числе с президентом и премьер-министром этой южно-азиатской страны.

Уже несколько дней в Пакистане работает большая белорусская делегация: представители Министерств, руководители крупнейших предприятий и холдингов, государственных и частных фирм. В результате продуктивных переговоров стороны заключили контракты более чем на полсотни миллионов долларов.

Способствовать сотрудничеству будет и деловой совет между Беларусью и Пакистаном, который начнет действовать уже в сентябре. Ожидается, что визит Александра Лукашенко в Исламабад станет заключительным этапом проделанной большой работы. По его итогам запланировано подписание важных двусторонних документов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Заинтересовало сотрудничество в области космических исследований. Я представил возможности нашего спутника. Их интересуют наши беспилотные летательные аппараты. Думаю, что здесь мы тоже продолжим сотрудничество. Они очень заинтересованы в работе в области биотехнологий.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Подписаны соглашения Белгеологии с Министерством шахт и минералов о проведении работ. Могут быть востребованы наши товары, наша продукция. Например, продукция компании «Полимастер», которая выпускает оборудование радиационного контроля.