Международный форум в области миграционной статистики открылся в Минске

Новости Беларуси. Украинский вопрос стал одним из центральных на Международном форуме в области миграционной статистики. Минск собрал представителей профильных ведомств из стран-участниц СНГ.

Здесь обсуждается возможность создания единой системы сбора и обработки информации.

В Беларуси сведения о мигрантах ежегодно предоставляет Национальный статистический комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной приток иностранцев в нашу страну сейчас отмечается из Украины.

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Присутствующие суждения о том, что Республика Беларусь стала страной, которая преимущество принимает людей старшего трудоспособного возраста, это не характерно, поскольку в Республику Беларусь приезжают люди и младшего трудоспособного возраста, и в трудоспособном возрасте