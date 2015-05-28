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Международный форум в области миграционной статистики открылся в Минске

28 мая 2015 10:26
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Новости Беларуси. Украинский вопрос стал одним из центральных на Международном форуме в области миграционной статистики. Минск собрал представителей профильных ведомств из стран-участниц СНГ.

Здесь обсуждается возможность создания единой системы сбора и обработки информации.

В Беларуси сведения о мигрантах ежегодно предоставляет Национальный статистический комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной приток иностранцев в нашу страну сейчас отмечается из Украины.

Жанна Василевская, заместитель председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Присутствующие суждения о том, что Республика Беларусь стала страной, которая преимущество принимает людей старшего трудоспособного возраста, это не характерно, поскольку в Республику Беларусь приезжают люди и младшего трудоспособного возраста, и в трудоспособном возрасте

# СНГ # Жанна Василевская

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