Экс-игроки баскетбольной ассоциации США, занимающиеся политикой, прибыли в Минск

Новости Беларуси. Развитие белорусско-американских отношений через спорт. 28 мая в Минске принимают экс-игроков баскетбольной ассоциации США. Бывшие спортсмены сейчас занимаются большой политикой.

В составе делегации – представители Конгресса и американские журналисты. 28 мая в Минске они почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Во время визита запланирован ряд официальных встреч с белорусскими парламентариями и дипломатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стив Пирс, член Палаты представителей конгресса США от штата Нью-Мексико:

Безусловно, США высоко оценивает миротворческую миссию Беларуси в урегулировании украинского конфликта. Наша страна готова присоединиться к этому процессу. Все это мы будем обсуждать в Конгрессе, когда наша делегация вернется в Америку. Я считаю, что ваш президент выступает своеобразным связующим звеном между странами. А миротворческой площадкой Беларусь стала еще и потому, что глава нашего государства знает всю ситуацию и позиции всех сторон.