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Путин во время большой пресс-конференции высказался о ситуации в Беларуси: мы видим поддержку оппозиции из-за границы

17 декабря 2020 16:53
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Новости Беларуси. Вмешательство извне в ситуацию в Беларуси налицо. Об этом 17 декабря заявил президент России на большой пресс-конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

Путин во время большой пресс-конференции высказался о ситуации в Беларуси: мы видим поддержку оппозиции из-за границы-1

Владимир Путин отметил, что оппозицию из-за границы поддерживают информационно, политически и финансово. И нужно дать белорусскому народу самостоятельно разобраться в ситуации.  

Путин во время большой пресс-конференции высказался о ситуации в Беларуси: мы видим поддержку оппозиции из-за границы-4

Владимир Путин, президент Российской Федерации: 
Нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию – посмотрим, как это будет все происходить.

Здесь хотелось только добиться одного – я уже об этом тоже так или иначе упомянул – без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас: к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается.  

Путин во время большой пресс-конференции высказался о ситуации в Беларуси: мы видим поддержку оппозиции из-за границы-7

Президент России не первый раз призывает дать возможность белорусам самим разобраться в своих вопросах.  

# Международная политика # Владимир Путин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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