Путин во время большой пресс-конференции высказался о ситуации в Беларуси: мы видим поддержку оппозиции из-за границы

Новости Беларуси. Вмешательство извне в ситуацию в Беларуси налицо. Об этом 17 декабря заявил президент России на большой пресс-конференции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Нужно дать возможность белорусскому народу внутри страны разобраться со своими вопросами, решить их в спокойном режиме. Президент Лукашенко высказался на этот счет неоднократно. Я с ним согласен в том, что надо делать это в спокойной ритмичной обстановке. Он инициировал изменения в Конституцию – посмотрим, как это будет все происходить.

Здесь хотелось только добиться одного – я уже об этом тоже так или иначе упомянул – без вмешательства извне. То, что мы видим сейчас: к сожалению, это вмешательство имеет место быть. Это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы. Из-за границы ничего хорошего никогда не получается.