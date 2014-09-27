Александр Лукашенко премьер-министру Молдовы: Вашу страну за 5 лет можно сделать если не процветающей, то прекрасной

Новости Молдовы. Завершился официальный визит президента Беларуси в Молдову. Александр Лукашенко считает, что за 5 лет Молдова может достичь хороших результатов развития. Такое мнение глава белорусского государства высказал 25 сентября на встрече с премьер-министром этой страны Юрием Лянкэ.

Руководитель Правительства Молдовы в свою очередь отметил важность визита белорусского лидера. Александр Лукашенко обратил внимание на то, что с давних времен знает эту страну, неоднократно бывал здесь.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Молдова не только ваша, но и моя, поскольку я здесь и в советские времена обычным человеком был. У меня самые теплые добрые впечатления о Молдове, равно как и о западной Украине. Я очень хорошо знаю народ этой части, поэтому я себя прекрасно чувствую. Когда у меня спрашивают, как я прилетел, я отвечаю, что как к себе домой. Так что я комфортно себя здесь чувствую. Я многие помню улицы даже с тех пор, хотя я и президентом здесь бывал. У меня хорошие впечатления от вашей республики. Более того, меня не покидает мысль, которая в основном ближе практике правительственной, чем к политике, хотя и ей заниматься приходится. Меня не покидает мысль, что вашу страну за пять лет можно сделать если не процветающей, то прекрасной страной.

Юрий Лянкэ, премьер-министр Молдовы:

Ваш визит очень важен для нас, потому что это не только отличная возможность оговорить ряд проблем и особенно перспектив нашей двусторонней связи, но и, учитывая ту особую роль, которую Беларусь играет в региональном плане, обсудить то, что происходит в нашем регионе, как найти совместными усилиями возможность для нормализации, деэскалации положения, чтобы мир восторжествовал в нашем регионе. От этого зависит наша экономика и вообще то, как люди воспринимают положение вещей.

Президент Беларуси Александр Лукашенко также встретился с председателем парламента Молдовы Игорем Корманом и лидерами парламентских фракций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спикер молдавского парламента выразил надежду, что визит в Молдову главы белорусского государства придаст импульс развитию двусторонних отношений. Александр Лукашенко в свою очередь подчеркнул важность встречи и вспомнил свое депутатское прошлое.

Александр Лукашенко:

Мне всегда очень приятно, когда я приезжаю в какую-то страну, встречаться с парламентариями. Потому что я очень долго в те времена лихие работал в парламенте, да из парламента я пришел на эту службу, президентскую. Поэтому вы для меня всегда коллеги, моя, можно сказать, юность, мое становление. Поэтому, я еще раз подчеркиваю, вы для меня люди не чужие. Более того, депутаты - люди всегда раскованные, особенно в Молдове. Сегодня даже, наверное, самые демократичные депутаты. В Молдове понимают, что если власть не использует все рычаги для того, чтобы навести порядок в стране, будет как в Украине. Это ни вам, ни мне, ни украинцам не надо.

Игорь Корман, председатель Парламента Республики Молдова:

Мы уверены, что ваш визит придает дополнительный импульс. Традиционно с дружественным отношением между нашими странами. Думаю, что эти отношения имеют глубокие корни. Я и мои коллеги побывали, думаю, все в вашей стране, мы ощутили теплоту отношений к Молдавии и к молдавскому народу. Я думаю, такие же чувства есть и у нас здесь, в Республике Молдова, потому мы очень рады вашему визиту.

Президент Беларуси вместе со своим молдавским коллегой Николаем Тимофти принял участие в церемонии торжественного открытия в Кишиневе коммерческого центра ведущего белорусского предприятия «Керамин».

Ольга Макей, СТВ:

Вот еще один пример взаимодействия экономик двух стран. В Кишиневе открылся гипермаркет белорусской плитки. Для местных жителей - это возможность качественно и недорого разнообразить свой интерьер, для белорусского производителя - расширение рынков сбыта и прибыль от продаж.

Кроме того, это еще и новые рабочие места для жителей Кишинева. В торговой компании - 120 сотрудников. Предприятие на рынке Молдовы - уже 15 лет. И 10 раз становилось победителем национального конкурса «Торговая марка года» в Молдове. Впрочем, о качестве говорят и покупатели.

Покупатели в Молдове:

— Белорусская плитка, как говорится, всегда будет качественной и хорошей, потому что у вас, в Беларуси, очень хорошие специалисты.

— Красивая плитка. И по дизайну, и по качеству нет претензий.

— Магазин очень красивый. У нас в Молдове такого центра еще не было.

Есть здесь и своя дизайн-студия. Специалисты бесплатно делают проект, к примеру, будущей ванной комнаты или кухни.

Этот центр - крупнейший в Молдове. За 15 лет на рынке продажи увеличились в 20 раз.

Анна Бабина, генеральный директор совместного предприятия «Керамин-Кишинев»:

Десятки тысяч компаний, производящие керамическую плитку итальянских, испанских любых других производителей. Это самый узнаваемый у нас бренд. Керамин стал символом Беларуси в Молдове.

Строительство этого крупнейшего в Кишиневе торгового дома по продаже плитки и санитарной керамики завершилось 2 месяца назад. На открытие нового торгового центра 25 сентября прибыли сразу два президента - Беларуси и Молдовы.

Александр Лукашенко назвал это знаковым событием. Президенты осмотрели торговый центр, общая площадь которого составляет более 15 тысяч квадратных метров. Александр Лукашенко пообщался с представителями белорусской диаспоры.

Александр Лукашенко:

Это только начало и символ предстоящего масштабного сотрудничества между нашими странами. В этом вы можете быть убеждены. Мы вчера с господином президентом и сегодня с руководителями вашего Правительства провели очень серьезные встречи и переговоры. Накануне работали специалисты. Мы для себя наметили ориентир, что те 400 миллионов долларов товарооборота, которые мы имеем сейчас между двумя странами, должны быть удвоены. И мы должны выйти на миллиард долларов. Мы это можем. И вот это если не начало, то серьезное продолжение наших договоренностей.

Очень много здесь говорилось о проблемах, о сложностях, о некоторых вопросах, связанных с позицией Российской Федерации в отношении Молдовы. Дорогие друзья, все это преодолимо, только надо сплотиться и в этом направлении действовать. Мы в этом процессе вам будем хорошими попутчиками.

На стендах - 60 новых коллекций. Среди них и ноу-хау в сфере керамики - плитка с цифровой печатью. Новые технологии позволяют передавать любые рисунки и даже фактуры.

Перед открытием новый торговый дом освятили представители духовенства. А вот еще одна молдавская традиция - в новом доме следует выпить бокал кагора.

В соседнем здании через месяц откроется и представительство белорусской общины в Молдове. Это культурный центр имени Янки Купалы. 25 сентября представители диаспоры преподнесли Президенту подарки.

Зарубежные делегации, прибывающие в Молдову, возлагают цветы к памятнику Стефану Великому. Его считают одним из символов Молдовы. Господарь (а это титул правителей молдавского княжества) руководил страной в конце 15 века. Благодаря талантам полководца, дипломата и политика - этой территории удалось сохранить независимость.

Ранее президент Беларуси возложил венок к памятнику Стефану Великому в Кишиневе. Этот монумент установлен еще в 1928 году в одном из старейших парков столицы Молдовы, со стороны Площади Великого Национального собрания.

Во время Великой Отечественной войны монумент удалось спасти — его перевозили в Румынию. И только в 1945 году памятник Святому Стефану Великому восстановили. Одним из первым в послевоенном Кишиневе.

25 сентября официальный визит Александра Лукашенко в Молдову завершился. В аэропорту Кишинева белорусского лидера провожал лично Президент Молдовы Николай Тимофти.