Заседание союзного Совмина Беларуси и России пройдет в Минске 21 октября

Новости Беларуси. Заседание союзного Совмина пройдет в Минске 21 октября. Вопросы, связанные с его проведением, обсудили 26 сентября премьер-министр Михаил Мясникович и госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

В повестке дня три десятка вопросов. Среди них: социально-экономическое развитие, подведение итогов различных союзных программ, бюджет на 2015 год.

По словам Григория Рапоты, большинство вопросов уже полностью проработаны, часть находится в завершающей стадии. Тем не менее есть и нерешенные темы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:

Трудно идет вопрос по льну, причем все понимают, что здесь это такая перспективная сфера деятельности. Идет осмысление, какова роль здесь Союзного государства, потому что на национальном уровне есть какие-то программы, мы не должны их дублировать. Но у нас есть некоторые средства, которые мы могли бы использовать для получения инновационного продукта. И этот инновационный продукт сейчас выкристаллизовывается, медленно, но выкристаллизовывается. Скорее всего это будет новое машинное оборудование по переработке льна и выработке того продукта, который востребован на рынке. У нас непростая тема – согласование промышленной политики.