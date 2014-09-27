Новости Молдовы. Беларусь и Молдова намерены расширять двустороннее сотрудничество. Такая договоренность достигнута 24 сентября в Кишиневе в рамках официального визита Александра Лукашенко в эту страну. В присутствии глав двух государств подписан пакет документов об углублении производственной кооперации, а также расширении созданных в Молдове сборочных предприятий как для потребностей молдавского рынка, так и для дальнейшего экспорта в другие страны.

В международном аэропорту «Кишинев» встречают белорусский борт № 1. Самолет Александра Лукашенко приземлился в два часа дня.

У госрезеденции президента Молдовы – рота почетного караула. Главу белорусского государства встречают по всем национальным канонам: помимо традиционных хлеба-соли политикам предлагают по бокалу вина местного производства. Говорят, молдавские вина, согласно некоторым рейтингам, первые в мире по качеству, вкусу и оценкам дегустаторов

Николай Тимофти руководит республикой с марта 2012 года.

Белорусский лидер с официальным визитом в Молдове не был почти 20 лет. Лишь в 2009 году прилетал сюда на саммит глав государств СНГ.

Поэтому вопросов в двусторонних отношениях накопилось немало. Их Александр Лукашенко и Николай Тимофти сперва обсуждают тет-а-тет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мне в советские времена частенько приходилось бывать в Кишиневе, в Молдове. У меня в памяти остался этот зеленый цветущий край с очень добрым хорошим народом. Я когда бывал здесь рядовым человеком, я очень много общался с молдаванами. Вообще, у нас очень хорошо относятся всегда, еще с советских времен, к молдаванам. Поэтому у меня был такой жуткий интерес: что за люди. Обычные хорошие люди, такие же как наши, трудолюбивые. Поэтому давайте построим наши отношения так, чтобы те добрые чувства наших народов и впредь были такими же, чтобы мы не испортили отношения наших людей друг к другу.

Николай Тимофти, президент Республики Молдова:

Мы должны поговорить, поскольку находимся в этой зоне, недалеко друг от друга. Кроме того у нас есть очень хорошие традиции взаимных отношений, которые всегда были направлены на то, чтобы обеспечить интересы наших народов.

Затем к руководителям стран присоединились члены делегаций. В центре внимания были вопросы общей экономики и развития взаимовыгодного сотрудничества.

Товарооборот между странами с 2000 года вырос в 5 раз. Молдова приобретает у Беларуси нефтепродукты, сахар, сельскохозяйственную технику, керамическую плитку, мебель и лекарства.

Хорошо знакомы здесь и с белорусской «молочкой». Сыры из Синеокой – один из самых популярных продуктов на местных рынках.

А вот в нашу страну везут фрукты, овощи и подсолнечное масло. Кроме того Беларусь остается крупнейшим в мире покупателем молдавских вин.

Кишинев для Минска – торговое окно в Европу. Беларусь для Молдовы – выход на рынок таможенного союза. В экономических вопросах разногласий нет, констатирует Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко:

Если мы будем с Молдовой сотрудничать, создавать совместные предприятия, например, мы на совместном предприятии по производству тракторов и сельхозтехники локализуемся, как это требуется в Европейском союзе, сертифицируем ее, то мы, конечно, пойдем вместе с нашими коллегами в Румынию, в Европейский союз. Будем продавать там наш совместный товар и делить деньги. Это могут быть значительные суммы. Но вот обсуждая сегодняшнюю проблему, я так скромно членам правительства, которые были с президентом Молдовы, сказал, что хорошо, что 380 миллионов мы там достигли, надо завтра видеть 500 миллионов долларов. На что один из членов правительства - вице-премьер, экономист - сказал: «Да мы уже и миллиард просматриваем». Хорошо, после бизнес-форума уже миллиард выговаривают. Так что вот эту вот цифру нам надо видеть в товарообороте с Молдовой.

Александр Лукашенко:

Мы с президентом несколько затянули наше общение, но должен вам сказать, что это было очень продуктивное общение, мы не нашли ни одного вопроса, где бы у нас расходились наши точки зрения и позиции. Обсудили мы весь спектр вопросов взаимоотношений. Я очень рад, что мы договорились по многим вопросам. Мы провели бизнес-форум здесь очень солидный, почти две сотни человек собрались. Подписали конкретные контракты. Оказывается, и в сложных условиях мы можем договариваться. И если будет на это ваша воля, молдавской стороны, вы должны быть уверены, что наше слово твердое. И если мы пообещали и приняли решение, подписали его или даже договорились, мы обязательно его выполним.

По итогом встречи подписан пакет международных документов. Среди них – перечень поставляемой продукции на 2015 год. План в области экономического и научно-технического сотрудничества и другие.

Главы государств поставили подписи под совместным заявлением. В нем, среди прочего, Минск и Кишинев договорились углублять производственную кооперацию и активнее использовать транзитный потенциал республик.

После состоялся официальный ужин от имени президента Молдовы в комплексе «Крикова», а перед этим прошла краткая экскурсия по залу винных коллекций.

К слову, комбинат «Крикова» по праву является жемчужиной молдавского виноделия. В знаменитых известковых штольнях — их протяженность более 120 километров — хранятся и выдерживаются отменные напитки. В ходе экскурсии состоялась церемония закладки именной ячейки коллекционного молдавского вина в честь президента Беларуси.