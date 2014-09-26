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Госдума России ратифицировала договор о Евразийском экономическом союзе

26 сентября 2014 13:12
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Новости России. Госдума России ратифицировала договор о Евразийском экономическом союзе. Документ предусматривает свободу передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между Беларусью, Россией и Казахстаном с 2015 года.

Также договор предполагает переход к единому таможенному тарифу.

Евразийский экономический союз станет крупнейшим общим рынком в СНГ. Соответствующий документ был подписан президентами трех стран в Астане 29 мая.

Россия стала первым участником соглашения, ратифицировавшим договор. Парламент Казахстана рассмотрит этот вопрос 1 октября, а белорусские парламентарии проголосуют 7 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Евразийский союз

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