Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко предлагает расширить участие Беларуси в индустриализации Казахстана. Это отметил Глава государства 25 апреля на встрече с премьер-министром этой страны Сериком Ахметовым. В этой должности Ахметов посещает нашу страну впервые.

Реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне, активизировала совместную работу в производственной, научной и военно-технической сфере. Товарооборот растет. В прошлом году он превысил миллиард долларов. Но это далеко не предел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается Казахстана, я думаю, мы все прекрасно понимаем, что мы с вами и Россия уже создали, я надеюсь, очень перспективную организацию, которая поможет и государствам, и людям, живущим в этих странах. Я абсолютно согласен с Нурсултаном Назарбаевым, что ни в коем случае нельзя политизировать процессы в этой организации. Да мы и не торопимся, мы идем спокойно, решаем те проблемы, которые сегодня накопились. Дай Бог нам их решить. Если мы их решим, тогда, действительно, не выгораживая какие-то заборы, мы можем двигаться дальше, осваивая новые и новые процессы и решая новые проблемы, которые, конечно, будут возникать. Нынешнее Единое экономическое пространство дает свой результат и для Беларуси, и для Казахстана. В прошлом году товарооборот - больше миллиарда долларов. Мы когда-то мечтали о таком товарообороте. А он сегодня уже есть.

Серик Ахметов, премьер-министр Республики Казахстан:

Вчера вечером мы обсуждали ряд вопросов с Нурсултаном Абишевичем. Он Вас ждет 29 мая, когда состоится высший совет ЕЭП, где будут обсуждены очень важные вопросы интеграции, которая сегодня на самом деле интенсивно развивается.

Казахстан делится с Беларусью своими природными богатствам: металлами, шерстью, хлопком. Из нашей страны на экспорт идет широкий спектр товаров: от продуктов питания до автомобилей. В Казахстане работают сборочные производства отечественных предприятий. Стороны намерены расширить сотрудничество благодаря новым проектам.

Александр Лукашенко:

Да, мы ищем далеко от наших границ, от нашей Беларуси новые рынки. Это естественно. Но мы порой забываем о том, что для Беларуси достаточно рынков здесь, рядом. Так сложилось у нас с Казахстаном, что у нас специализация одна, у вас – другая. То есть экономики взаимодополняемы. И я думаю, что нам, белорусам, надо более активно работать с Казахстаном по индустриализации казахстанской экономики.

Серик Ахметов:

Вы отметили наш товарооборот. 1 млрд – это не предел. У нас огромный потенциал, мы должны в ближайшие годы увеличить как минимум вдвое. У вас большой опыт в машиностроении, в обрабатывающей отрасли. Поэтому я говорил, что нам надо создавать практически во всех отраслях экономики совместные предприятия.

В Правительстве новые двусторонние соглашения премьеры двух стран закрепили на бумаге. Так, договорились о безразрешительной системе на автоперевозки в двустороннем и транзитном сообщении. Подписано соглашение о создании Индустриально-технологического парка сельхоз-, коммунальной техники, в котором будут работать совместные предприятия крупных производств Беларуси и Казахстана.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Фактически нашли варианты решения как застарелых каких-то проблем, так и, главное, что наши все усилия были направлены на перспективу. Мы договорились и приняли уже решение о расширении сервисной сети, создании совместных предприятий. Как цель – это выходить на создание транснациональных корпораций, совместных наших корпораций, где будут работать белорусские и казахстанские предприятия и не только.

Премьер-министр Казахстана Серик Ахметов возложил венок к обелиску на площади Победы в Минске. Красные гвоздики легли к Вечному огню. Прозвучали гимны Беларуси и Казахстана. Гости почтили память погибших в Великой Отечественной минутой молчания.