Следственный комитет Беларуси подписал соглашение с коллегами из России

Новости Беларуси. В Следственном комитете Беларуси встречают коллег из России. Представительную делегацию возглавляет председатель комитета Александр Бастрыкин. По итогам встречи стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Вавуло, начальник международно-правового отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

Соглашение предусматривает ряд новых направлений и взаимодействий наших ведомств. Помимо сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства предусматривается возможность обмена необходимой оперативной информацией, которая будет представлять интерес для следственных подразделений, а также возможность направления в учебные подразделения Следственного комитета Российской Федерации наших кадров в целях обучения и повышения квалификации.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета Российской Федерации:

Такие встречи очень полезны, потому что они обогащают нас, во-первых, тем опытом, который мы накопили за постсоветский период времени. С другой стороны, они позволяют нам, и этот договор, в том числе, укрепить практически конкретные связи по конкретным уголовным делам, которые будут на нашем производстве.

Валентин Шаев, глава Следственного комитета Республики Беларусь:

Более важно опытом работы обменяться в нашей деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, в том числе и опытом проведения судебных экспертиз и научных исследований в этой отрасли.