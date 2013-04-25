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Следственный комитет Беларуси подписал соглашение с коллегами из России

25 апреля 2013 08:20
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Новости Беларуси. В Следственном комитете Беларуси встречают коллег из России. Представительную делегацию возглавляет  председатель комитета Александр Бастрыкин. По итогам встречи стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Вавуло, начальник международно-правового отдела Следственного комитета Республики Беларусь:
Соглашение предусматривает ряд новых направлений и взаимодействий наших ведомств. Помимо сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства предусматривается возможность обмена необходимой оперативной информацией, которая будет представлять интерес для следственных подразделений, а также возможность направления в учебные подразделения Следственного комитета Российской Федерации наших кадров в целях обучения и повышения квалификации.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета  Российской Федерации:
Такие встречи очень полезны, потому что они обогащают нас, во-первых, тем опытом, который мы накопили за постсоветский период времени. С другой стороны, они позволяют нам, и этот договор, в том числе, укрепить практически конкретные связи по конкретным уголовным делам, которые будут на нашем производстве.

Валентин Шаев, глава Следственного комитета Республики Беларусь:
Более важно опытом работы обменяться в нашей деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, в том числе и  опытом проведения судебных экспертиз и научных исследований в этой отрасли.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Россия # Следственный комитет Республики Беларусь # Валентин Шаев # Михаил Вавуло # Александр Бастрыкин # Следственный комитет РФ

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