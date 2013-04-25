Новости Сирии. Шестеро белорусов вместе с другими гражданами стран СНГ покинули неспокойную Сирию. В Москву их доставил самолет МЧС России, который был направлен в арабскую республику с гуманитарной миссией.

Около полуночи лайнер приземлился в аэропорту «Домодедово». На его борту было более ста человек – в основном женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развязанный противниками официального сирийского руководства конфликт продолжается в арабской республике с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек.