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Шестеро белорусов вместе с другими гражданами стран СНГ покинули неспокойную Сирию

25 апреля 2013 14:50
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Новости Сирии. Шестеро белорусов вместе с другими гражданами стран СНГ покинули неспокойную Сирию. В Москву их доставил самолет МЧС России, который был направлен в арабскую республику с гуманитарной миссией.

Около полуночи лайнер приземлился в аэропорту «Домодедово». На его борту было более ста человек – в основном женщины и дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развязанный противниками официального сирийского руководства конфликт продолжается в арабской республике с марта 2011 года. По данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек.

# Война в Сирии

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