Беларусь и ОАЭ до конца года выработают предложения по облегчению визового режима

Новости Беларуси. Беларусь и Арабские Эмираты до конца года выработают предложения по облегчению визового режима. Об этом на встрече в МИД нашей страны говорили министры иностранных дел. Стороны подписали ряд соглашений. Одно из них — отмена виз для владельцев дипломатических паспортов.

К слову, между странами уже создана серьезная нормативно-правовая база. Кроме того стороны обсудили взаимодействие на международной арене и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы действительно вышли на ряд конкретных договоренностей в сфере промышленности, сельского хозяйства, в сфере транспорта и коммуникаций, в сфере образования и науки. Мы договорились, что в течение ближайших шести месяцев эти договоренности, которые достигнуты между белорусскими и эмиратскими партнерами, будут тщательно проработаны и проанализированы. Все предложения, которые выдвигались в ходе визита эмиратских делегаций в Беларусь, тоже будут тщательно проработаны. И мы выйдем по итогам ближайших 6 месяцев на конкретную программу нашего сотрудничества.

Анвар Гаргаш, государственный министр по иностранным делам ОАЭ:

Я восхищен своим первым визитом в Беларусь. Это прекрасная страна. Отношения между нашими государствами находятся на очень высоком уровне. Мы будем работать над увеличением товарооборота. Еще одно направление, которое нужно развивать — это туризм.