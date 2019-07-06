Александр Лукашенко: праздник «Купалье» стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины

Новости Беларуси. Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») за 10 лет своего существования стал ярким символом братской дружбы народов Беларуси, России и Украины. Как сообщает БелТА, об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 июля на празднике в Александрии.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Многие из вас помнят, каким был первый форум «Александрия собирает друзей» в 2010 году. Маленький и скромный, совсем как эта земля. Но уже тогда прекрасный в своей самобытности. И, как показало время, перспективный. Фестиваль быстро перешагнул статус регионального. В Александрию с удовольствием приезжают звезды эстрады. Здесь показывают зажигательные музыкальные спектакли, проходят трогательные дебюты.

Абсолютно убежден: такой необычный интерес возник, потому что на этой гостеприимной земле особенно проявляется феномен силы притяжения малой родины и восточнославянского родства. Три нации переплетены историческими, родственными, духовными корнями, как три могучих дуба на берегу полноводного и щедрого Днепра. Истоки этой великой реки начинаются там, в России‚ затем она несет свои воды по Беларуси и завершает путь в братской Украине. Словно кровеносной системой связывает нас крепчайшими узами добрососедства, доверия и открытости. Это данное нам свыше единство сумели сохранить народы.

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