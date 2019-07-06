Тина Кароль, Лев Лещенко и папараць-кветка в небе. Фишки купальского гала-концерта в Александрии
Новости Беларуси. Тема малой родины и гала-концерт с участием лучших артистов Беларуси, России, Украины – в Александрии отмечают Купалье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом живописном уголке Шкловского района собрались тысячи гостей, чтобы стать частью красочного народного действа: костер, плывущие венки, таинственная папараць-кветка. Традиционно организаторы Купалья подготовили тематические подворья, игровые программы, музыкальные выступления. Кульминация праздника – гала-концерт на главной площадке.
На берегу Днепра весь день работает и наша съемочная группа. Подробности в видеоматериале Евгения Пустового.
Евгений Пустовой, СТВ:
Сейчас за моей спиной проходит репетиция гала-концерта, а над головой летают самолеты. Магия этой волшебной ночи собрала и земляков, и гостей из разных стран уже в десятый раз.
Впервые на малой сцене праздника коллективы изо всех уголков Беларуси. Основной мотив и выступлений, и самого фестиваля – это малая родина.
Александрия – малая родина нашего Президента. Несмотря на летние каникулы школа, в которой учился Александр Лукашенко, гостеприимно открыла свои двери. Любой желающий мог посидеть за партой, за которой когда-то сидел глава государства. Есть примета: после этого можно ждать карьерного повышения.
Набиль Буршалли, советник посольства государства Палестина в Беларуси:
Я сидел за партой Президента. Каждый надеется и мечтает быть лучше. Я не претендую на пост президента ни в какой стране, но приятно было сидеть за этой партой.
Окунуться в атмосферу праздника можно в печатном дворе XVI века. Рядом – аттракционы, работают инсталляции. И, конечно, мастер-классы по плетению купальских венков.
– Вплетаем папоротник, чтобы девушки погадали наши, узнали, в какой стороне суженый. Бросали в нашу реку Днепр веночек. В которую сторону поплывет, в ту девушка и замуж пойдет.
– Не жалко, что девушки разойдутся-то?
– Нет, не жалко. Прибьется к бережку – значит, в девах останется пока что. Уплывет – пойдет замуж.
Анна Перетяпко, мастер народного творчества (Украина):
Мы недавно в Могилеве были в музее. У нас все так же, как у вас: вышиванки, обычаи, венки – все одинаково, потому так и продаются. Потому что у нас одинаковое все.
Сейчас идет подготовка к гала-концерту. Зажгут белорусские звезды и не только: рядом с пресс-центром находились гримерки Льва Лещенко и Тины Кароль, так что будет весело.
Организаторы обещают даже настоящую папараць-кветку, которая расцветет в небе. Салют будет проходить в течение 8 минут, дадут тысячу залпов. Затем эту инсталляцию украсит лазерное шоу с обязательными кострами вдоль берега Днепра.