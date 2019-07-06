Президент Армении: «Два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские. Очень высокого качества, прекрасные»

Армен Саркисян, президент Республики Армения:

У Армении есть продукты, которые она может сама развивать дальше. Например, коньяк, фрукты, особые фрукты – как абрикос.

Юлия Бешанова, СТВ:

Фрукты Вы наши не оценили?

Армен Саркисян:

Здесь я попробовал, допустим, абрикосы. Абрикосы здесь и в Армении разные. Они привозные здесь, их снимают, когда они ещё более-менее зелёные, чтобы они дошли до Беларуси, до Европы или до Москвы. А реальные абрикосы имеют другие качества на месте. И задача в том, чтобы их транспортировку делать более эффективной, чтобы не терялось качество. Но это в Армении. А в Беларуси прекрасные молочные продукты. Вот эти два дня я, не останавливаясь, пробую молочные продукты белорусские, начиная от кефира, сметаны, творога и всех остальных. Очень высокого качества, прекрасные продукты. В Беларуси очень высококачественное мясо говядины, у него потенциал очень большой. Так что мне кажется, что мы можем сотрудничать , Беларусь и Армения. Армения может помочь Беларуси не только в импорте, то есть, покупая продукты для внутреннего рынка, который является 3,5-миллионным, но она может через Армению идти дальше. То есть мы можем помочь открыть новые рынки для белорусских продуктов. И наоборот.

Также в интервью программе «Неделя» Армен Саркисян рассказал:

Как именно стоит развивать сотрудничество в области пищевой промышленности?

Почему важно углублять отношения в сфере технологического образования, и в каких ещё областях видит потенциал Армен Саркисян?

Зачем специалисты ПВТ и белорусские учёные поедут в Ереван?

Что понравилось Армену Саркисяну на II Европейских играх?

Смотрите в воскресенье, 7 июля в 19.30 на СТВ.

