«Вы неустанно трудитесь во имя процветания государства»: Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения

Новости мира. День рождения 6 июля отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С личным праздником государственного и политического деятеля поздравил Александр Лукашенко.
Новости мира. День рождения 6 июля отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С личным праздником государственного и политического деятеля поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой.