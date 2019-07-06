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«Вы неустанно трудитесь во имя процветания государства»: Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения

06 июля 2019 11:18
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Новости мира. День рождения 6 июля отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С личным праздником государственного и политического деятеля поздравил Александр Лукашенко.

«Вы неустанно трудитесь во имя процветания государства»: Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой.

# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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