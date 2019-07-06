«Вы неустанно трудитесь во имя процветания государства»: Александр Лукашенко поздравил Нурсултана Назарбаева с днём рождения

Новости мира. День рождения 6 июля отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Являясь истинным лидером нации, образцом преданности своему народу, вы неустанно трудитесь во имя развития и процветания государства. Благодаря выбранному вами политическому курсу, мудрому управлению важнейшими преобразованиями во всех сферах жизни страны Республика Казахстан стала успешной, сильной и независимой.