«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых таинственных и любимых народных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Издревле легенды ходили о чудесах, которые случаются только в Купальскую ночь. По-особому ее ожидают гости Александрии. Этот агрогородок в Шкловском районе вот уже в десятый раз становится центром празднований. Что сейчас происходит на берегу Днепра, расскажет корреспондент Ирина Недобоева.

Ирина Недобоева, СТВ:

Мы в самом центре праздника Купалье. Глаза разбегаются от разнообразия кулинарии, мастер-классов и просто красоты. Вот и я не удержалась и решила примерить национальный костюм. В нем так комфортно, что даже не хочется возвращаться в свою повседневную одежду.

– Здравствуйте, девочки! Как вас зовут, откуда приехали?

– Здравствуйте. Алеся, Могилевский район.

– Что вы такого вкусного готовите?

– Это наша новиночка, беларускі перакус.

– А у меня получится это приготовить?

– Конечно!

Невозможно пройти мимо изделий ручной работы наших мастеров. Здесь прекрасно соседствуют белорусские, российские, эстонские и украинские подворья.

Хильда Рюттер, участница выставки-ярмарки (Эстония):

Так как у каждой национальности свой язык, немного разный, так и традиции немного разные. Но в очень многих моментах это все сходится. Так что что-то знакомое мы найдем здесь. Я не чувствую себя чужой, потому что все люди спокойные, радостные, доброжелательные.

Елена Бильчак, участница выставки-ярмарки (Украина):

Мы постоянные участники международных выставок. Я могу судить о многих странах, и в том числе о Беларуси. И то первое чувство, которое я ощущаю именно в этой стране – это очень большая гостеприимность, доброжелательность со стороны людей, со стороны клиентов, со стороны организаторов. Нам всегда очень приятно возвращаться в вашу страну. Особенно этот праздник, «Александрия собирает друзей», это в первую очередь действительно объединение многих народов.

Привет, Беларусь!