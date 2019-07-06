«Первое, что ощущаю в этой стране – это доброжелательность»: что говорят гости и участники «Александрия собирает друзей»

Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых таинственных и любимых народных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси отмечают один из самых таинственных и любимых народных праздников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Издревле легенды ходили о чудесах, которые случаются только в Купальскую ночь. По-особому ее ожидают гости Александрии. Этот агрогородок в Шкловском районе вот уже в десятый раз становится центром празднований.
Что сейчас происходит на берегу Днепра, расскажет корреспондент Ирина Недобоева.
Ирина Недобоева, СТВ:
Мы в самом центре праздника Купалье. Глаза разбегаются от разнообразия кулинарии, мастер-классов и просто красоты. Вот и я не удержалась и решила примерить национальный костюм. В нем так комфортно, что даже не хочется возвращаться в свою повседневную одежду.
– Здравствуйте, девочки! Как вас зовут, откуда приехали?
– Здравствуйте. Алеся, Могилевский район.
– Что вы такого вкусного готовите?
– Это наша новиночка, беларускі перакус.
– А у меня получится это приготовить?
– Конечно!
Невозможно пройти мимо изделий ручной работы наших мастеров. Здесь прекрасно соседствуют белорусские, российские, эстонские и украинские подворья.
Хильда Рюттер, участница выставки-ярмарки (Эстония):
Так как у каждой национальности свой язык, немного разный, так и традиции немного разные. Но в очень многих моментах это все сходится. Так что что-то знакомое мы найдем здесь. Я не чувствую себя чужой, потому что все люди спокойные, радостные, доброжелательные.
Елена Бильчак, участница выставки-ярмарки (Украина):
Мы постоянные участники международных выставок. Я могу судить о многих странах, и в том числе о Беларуси. И то первое чувство, которое я ощущаю именно в этой стране – это очень большая гостеприимность, доброжелательность со стороны людей, со стороны клиентов, со стороны организаторов. Нам всегда очень приятно возвращаться в вашу страну. Особенно этот праздник, «Александрия собирает друзей», это в первую очередь действительно объединение многих народов.
Привет, Беларусь!
С каждой минутой гостей на празднике становится все больше. Сюда съезжаются почитатели национальных традиций, чтобы стать участником этого незабываемого действа на живописном берегу Днепра. Хороводы, плетение венков, прыжки через костер и, конечно, поиски той самой папороть-кветки.