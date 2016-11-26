Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ прошла в Санкт-Петербурге

Новости Беларусь. Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых государств прошла в Санкт-Петербурге.
Беларусь представляла делегация под руководством Михаила Мясниковича.
Председатель Совета Республики также принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.
Здесь рассматривался ряд инициатив, направленных на совершенствование законодательств государств – членов ОДКБ.
Также в северной столице России не обошлось без деловых контактов с местной властью.
На встрече белорусской делегации с руководством Санкт-Петербурга речь шла о создании совместных инновационных производств,
способных выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Отмечу, что Беларусь стабильно занимает первое место по объему товарооборота с Санкт-Петербургом среди стран СНГ и входит в десятку ведущих зарубежных торговых партнеров города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.