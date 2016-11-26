Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи СНГ прошла в Санкт-Петербурге

Новости Беларусь. Осенняя сессия Межпарламентской Ассамблеи Содружества Независимых государств прошла в Санкт-Петербурге.

Беларусь представляла делегация под руководством Михаила Мясниковича.

Председатель Совета Республики также принял участие в заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Здесь рассматривался ряд инициатив, направленных на совершенствование законодательств государств – членов ОДКБ.

Также в северной столице России не обошлось без деловых контактов с местной властью.

На встрече белорусской делегации с руководством Санкт-Петербурга речь шла о создании совместных инновационных производств,

способных выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Отмечу, что Беларусь стабильно занимает первое место по объему товарооборота с Санкт-Петербургом среди стран СНГ и входит в десятку ведущих зарубежных торговых партнеров города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.