Совместные предприятия, научные исследования и инвестиции: перспективы развития белорусско-словацкого сотрудничества

Новости Беларуси. Новая ступень в развитии отношений между Минском и Братиславой. 25 ноября Александр Лукашенко, встречаясь с председателем правительства Словакии Робертом Фицо, высказал благодарность этой стране за нормализацию отношений Беларуси и ЕС. Именно Словакия сейчас председательствует в Европейском союзе. Помимо политики речь шла и о перспективах экономического сотрудничества. Среди наиболее актуальных направлений – фармацевтика, атомная энергетика, деревообработка, производство шин, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Роберт Фицо – премьер-министр Словакии – в Беларусь приезжает не первый раз. С 2003 года у нас в стране изменилось многое, и потому впечатлениями европейский гость поделится непременно. Современный урбанизм в облике столицы, впрочем, – лишь первые наблюдения. Дворец Независимости. Делегация прибывает для встречи с Александром Лукашенко.

Со шляпой в руке, а не на голове. Есть такое выражение в Словакии. То есть шляпу нужно снимать. Означает, как потом расскажет премьер-министр, прийти на встречу с уважением к партнеру, для равного диалога. Так вот именно со шляпой в руке и приехал Роберт Фицо в Беларусь.

Роберт Фицо – фигура заметная. Трижды премьер-министр. Что не часто бывает в карьере политиков. С белорусским лидером за полуторачасовую встречу поделится и своими личными взглядами, и государственными. Исторический контекст у наших стран схожий. Обретение независимости после бархатного развода. Это сейчас у бывших партнеров по чехословацкому государству абсолютно равные достижения. «Младшие братья» догнали, а в чем-то и обошли на виражах столичную Прагу. А в 1990-е была и ревность, были и ошибки на словацком независимом пути. Например, приватизация. Сокрушался не раз в своих политических спичах премьер-министр. Критика тех неправильных решений во многом и помогала снискать поддержку народа его партии. В те годы важные государственные компании отдали в частные руки по цене ниже рыночной. А еще и не самым тщательным образом выбрали инвесторов. Интересы страны не для всех частников оказались приоритетом. Многие проданные тогда объекты государство теперь пытается вернуть. И, кстати, опыт такой уже есть. С компанией, которая занимается транзитом нефти. В общем, за темами для белорусско-словацких разговоров далеко ходить не надо. Открыты и искренне заинтересованы – обе стороны обозначают сразу. Премьер-министр отдельного государства, то есть двусторонние интересы, но государства председательствующего в ЕС. А это уже диалог Беларусь – Европа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Непростые для нас времена, когда, в общем-то, было серьезное недопонимание в Европе, что такое Беларусь, какая ее политика, как мы вообще тут живем и работаем. Ваша страна и ваш министр иностранных дел, Министерство иностранных дел, ваши граждане, славяне доносили до вас, до вашей страны, до руководства Евросоюза ту истинную картину и то истинное положение, которое было у нас в стране. И вы сделали немало для того, чтобы у нас были нормализованы эти отношения. Я вам за это очень благодарен. Мы очень активно сотрудничаем с вашей страной и в сфере совместных проектов, ваши бизнесмены у нас работают. Мы готовы, насколько вы это можете, к присутствию ваших компаний на территории Беларуси. И мы сделаем все для того, чтобы при всех равных условиях мы отдали преимущество вашим компаниям. Поэтому ваш визит, я очень надеюсь, будет новой ступенью в развитии наших отношений. И, естественно, сегодня я готов к абсолютно откровенному разговору, ответить на все вопросы, которые, возможно, еще остались у вас к Беларуси. Я знаю, что это будет на пользу и вам, и нам.

Роберт Фицо, председатель правительства Словацкой Республики:

Я впервые посетил Беларусь в 2003 году, и сейчас, когда ехал по Минску, по окрестностям, увидел много новых современных сооружений. За это время страна очень изменилась, и искренне вас с этим поздравляю. Очень рад, что сегодняшнюю встречу мы можем воспринимать как новый импульс в двусторонних отношениях. И хочу добавить, что очень рад отмене санкций. Это поможет сблизить Беларусь и Евросоюз. Я считаю, что санкции не приносят никому пользу.

И все-таки о двусторонних интересах. В цифрах: товарооборот прошлого года – 170 миллионов долларов. Январь-сентябрь 2016 года – 125 миллионов. Мы закупаем в основном оборудование, легковые авто, кукурузу. Словаки у нас – медицинские устройства, проволоку из черных металлов, нефтепродукты, плиты ДСП. Наращивать объемы помогают товаропроводящие сети. В этом году, кстати, представительство белорусского бизнеса в этой стране пополнил дилер «Белшины». А с 2011 года на территории Словакии собирают наши тракторы.

Акценты очевидны. Очевидна взаимная выгода. Назвали и конкретные направления: фармацевтика, деревообработка. Словацкие предприятия желают прийти в нашу страну в поисках партнеров. Производство шин. Есть сразу несколько компаний, которые хотели бы работать с «Белшиной», особенно востребованы крупногабаритные изделия. Атомная энергетика (здесь у словаков большой опыт в строительстве и реконструкции).

Роберт Фицо:

Мы обсудили также несколько новых совместных проектов, таких, как строительство в Беларуси небольших гидроэлектростанций. Еще одно очень важное направление для сотрудничества – нефтехимическая отрасль. Словацкие компании заинтересованы в поставках сжиженного газа.

В Беларуси словацкий бизнес ждут. Подтверждение – на встрече премьер-министров. Озвучили и предложение провести в Братиславе форум предпринимателей двух стран.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы договорились содействовать созданию новых производств, ориентированных на выпуск высокотехнологичных видов продукции для ее последующей реализации на рынках Европейского союза и Евразийского экономического союза.

Визит официальный: у монумента Победы – традиционное возложение цветов.

Траектория многолетнего пути. Потому и в ходе визита, маршрут – на сотни километров. Словацкая делегация сегодня же отправилась в Витебскую область. Один из интереснейших инвестпроектов региона. Это Бешенковичи – относительно небольшой городской поселок. Но именно здесь разместился единственный в Беларуси медико-фармацевтический кластер. В 2017 году по плану начнет работать завод по выпуску новейших лекарств против рака и других серьезных заболеваний. Капиталовложения – 15 миллионов евро. Среди инвесторов – словацкая компания. А кроме производства в кластере – научно-исследовательский центр. В общем, много о перспективах инновационного международного проекта говорить лишнее – вещи очевидные: новые разработки – возможность спасти множество человеческих жизней, рабочие места, импортозамещение.

Еще один малоизвестный, но интересный факт. В Словакии дважды побывал белорусский классик Янка Купала. Именитого белоруса, там на местный манер, кстати, называли Янко. И вот вспоминая межгосударственное культурное событие, словаки задались целью издать сборник нашего поэта. Общий язык страны нашли не только поэтический. Представители Словакии проанонсировали хоккейное дерби. Их сборная обязательно приедет в Минск на рождественский турнир. А возвращаясь к политике, все европейское сообщество крайне заинтересовано в стабильном партнере на восточном рубеже. И с удовольствием отмечает белорусские неформальные инициативы в контексте восточного-таки партнерства.