В связи со смертью Фиделя Кастро Александр Лукашенко направил соболезнование Раулю Кастро и всему кубинскому народу
Новости Беларуси. В связи со смертью Фиделя Кастро соболезнование Председателю Госсовета и Совета Министров Кубы Раулю Кастро и всему кубинскому народу направил Президент Беларуси: «Фидель Кастро навсегда вошел в историю, как пламенный патриот, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению Родине и идеалам Кубинской Революции. Являясь руководителем небольшого карибского государства, он стал политическим деятелем планетарного масштаба,
который оказал значительное влияние на развитие событий в мире в XX столетии и на перспективу.
Для всех нас и международного сообщества его великая личность останется примером несгибаемого и честного человека, настоящего народного и национального лидера, ярким примером для соратников и последователей». – говорится в соболезновании.
«В Беларуси очень высоко ценят исключительные усилия и весомый вклад Фиделя Кастро в развитие двусторонних отношений между нашими странами.
Его светлое имя золотыми буквами вписано в историю становления белорусско-кубинского стратегического партнерства».
Обращаясь к нынешнему руководителю Кубы, брату Фиделя Кастро, Президент Беларуси подчеркнул:
«Рауль, мы потеряли не только родного и дорогого человека, мы потеряли мыслителя, замены которому пока нет!»
На Кубе в связи с кончиной Фиделя Кастро объявлен девятидневный траур.
Похороны лидера кубинской революции состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.
Именно здесь началась освободительная борьба против режима Батисты в конце 50.
В тот момент он сидел на скамье подсудимых, а уже через несколько лет триумфально вошел в свободный город. Твердая политическая позиция Фиделя Кастро неоднократно давала о себе знать: за 40 лет на него покушались 634 раза. Однако никто и ничего, кроме времени, не сломил человека, который подарил Кубе второе название – Остров Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.