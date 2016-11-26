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В связи со смертью Фиделя Кастро Александр Лукашенко направил соболезнование Раулю Кастро и всему кубинскому народу

26 ноября 2016 14:11
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Новости Беларуси. В связи со смертью Фиделя Кастро соболезнование Председателю Госсовета и Совета Министров Кубы Раулю Кастро и всему кубинскому народу направил Президент Беларуси: «Фидель Кастро навсегда вошел в историю, как пламенный патриот, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению Родине и идеалам Кубинской Революции. Являясь руководителем небольшого карибского государства, он стал политическим деятелем планетарного масштаба,

который оказал значительное влияние на развитие событий в мире в XX столетии и на перспективу.

Для всех нас и международного сообщества его великая личность останется примером несгибаемого и честного человека, настоящего народного и национального лидера, ярким примером для соратников и последователей». – говорится в соболезновании. 

В связи со смертью Фиделя Кастро Александр Лукашенко направил соболезнование Раулю Кастро и всему кубинскому народу -1

«В Беларуси очень высоко ценят исключительные усилия и весомый вклад Фиделя Кастро в развитие двусторонних отношений между нашими странами.

Его светлое имя золотыми буквами вписано в историю становления белорусско-кубинского стратегического партнерства».

Обращаясь к нынешнему руководителю Кубы, брату Фиделя Кастро, Президент Беларуси подчеркнул:

«Рауль, мы потеряли не только родного и дорогого человека, мы потеряли мыслителя, замены которому пока нет!» 

В связи со смертью Фиделя Кастро Александр Лукашенко направил соболезнование Раулю Кастро и всему кубинскому народу -4

На Кубе в связи с кончиной Фиделя Кастро объявлен девятидневный траур.

Похороны лидера кубинской революции состоятся 4 декабря в городе Сантьяго-де-Куба.

Именно здесь началась освободительная борьба против режима  Батисты в конце 50.

В тот момент он сидел на скамье подсудимых, а уже через несколько лет триумфально вошел в свободный город. Твердая политическая позиция Фиделя Кастро неоднократно давала о себе знать: за 40 лет на него покушались 634 раза. Однако никто и ничего, кроме времени, не сломил человека, который подарил Кубе второе название – Остров Свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Некролог

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