В связи со смертью Фиделя Кастро Александр Лукашенко направил соболезнование Раулю Кастро и всему кубинскому народу

Новости Беларуси. В связи со смертью Фиделя Кастро соболезнование Председателю Госсовета и Совета Министров Кубы Раулю Кастро и всему кубинскому народу направил Президент Беларуси: «Фидель Кастро навсегда вошел в историю, как пламенный патриот, который посвятил свою жизнь самоотверженному служению Родине и идеалам Кубинской Революции. Являясь руководителем небольшого карибского государства, он стал политическим деятелем планетарного масштаба,

который оказал значительное влияние на развитие событий в мире в XX столетии и на перспективу.

Для всех нас и международного сообщества его великая личность останется примером несгибаемого и честного человека, настоящего народного и национального лидера, ярким примером для соратников и последователей». – говорится в соболезновании.