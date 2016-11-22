Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 70-летием

Новости Беларуси. Около часа назад Александр Лукашенко и Владимир Путин прибыли в Кремль из храма Христа Спасителя, где поздравили с юбилеем Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Ему накануне исполнилось 70 лет.

Белорусский лидер подарил предстоятелю русской православной церкви Слуцкий пояс и картину с изображением храма Свято-Никольского гарнизонного собора в Бресте.

Любопытно, что этот храм посетили все российские императоры, начиная с Александра II, и все президенты России. Для Патриарха Кирилла этот подарок имеет особый смысл. Дело в том, что с этим местом его связывает и личная семейная история.

Его дядя, как выяснилось, в годы войны погиб у стен Брестской крепости,

хотя долгое время считалось, что он пропал без вести. Ну а 22 ноября в Храме Христа Спасителя белорусский лидер отметил вклад Патриарха Кирилла в упрочение духовного единства Беларуси и России.

70 осень Патриарха. Но он в самом расцвете сил аки Евагельский виноград. В эти минуты с юбилеем Патриарха поздравляет Александр Лукашенко.

Наш Президент стал первым главой иностранного государства, кто лично поздравил Патриарха с юбилеем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все эти годы вы неустанно проповедуете евангельские истины добра, любви и милосердия. Вы стремитесь воспитывать людей в христианских традициях, помогая миллионам верующих находить прочную духовную основу, опору и самое главное – свою дорогу к своему храму. Ваше мудрое слово укрепляет веру и вселяет надежду, придает силу для созидательной деятельности. Сегодня ваше служение на посту предстоятеля Русской православной церкви направлено на сохранение нравственных начал жизни общества, духовных культурных традиций нашего православия, воспитания подрастающего поколения.

Патриаршество – это тяжелейший, каждодневный труд и колоссальное бремя ответственности. Вера, мудрость, стойкость и сила духа помогают вам в исполнении благородной миссии. Вашими трудами и молитвами Русская православная церковь продолжает развиваться и самое главное утверждаться в своём величии, занимая достойное место в христианском мире. Особое внимание вы уделяете единству Русской православной церкви. Сегодня, когда мир сотрясают войны, религиозные межнациональные конфликты особым смыслом наполняются слова преподобного Сергия Радонежского – «Единением и любовью спасёмся».

Приятная миссия в Зале церковных соборов. Эти покои – своеобразный алтарь повседневной жизни церкви. Здесь проходят архиерейские заседания и синодальные встречи. За величием интерьеров и «па» дипломатического протокола не утрачена самая важная суть.

Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Для миллионов людей во всем мире вы олицетворяете высокий авторитет Русской православной церкви, являетесь преданным продолжателем ее традиций, выдающихся деяний её подвижников, которые внесли неоценимый вклад в утверждение христианских ценностей, сыграли огромную роль в становлении и развитии государства российского. Русская православная церковь – это великий проповедник любви к отечеству

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Я хотел бы сердечно поблагодарить вас, Владимир Владимирович, за добрые слова, которые вы произнесли, вас, Александр Григорьевич, за такие же добрые слова. Но я хотел бы в первую очередь поблагодарить всех тех, кто на протяжении 7 лет моего патриаршества, словом, делом помогал мне осуществлять это непростое служение. Наверное, сейчас мне надлежит сказать о самом главном, сказать разумно коротко. И вот, размышляя о том, что же я в этот торжественный момент должен сказать, подумал вот о чём, а ради чего церковь-то существует? Богословы нередко описывают бытие церкви в таких категориях, которые не всегда понятны простому человеку. А простой человек знает, что когда он приходит в храм и молится, на сердце становится легко и светло. Мы входим в храм одними, а выходим другими. Значит, церковь что-то совершает такое, что меняет человеческое сердце, что меняет внутреннее состояние человека. А ведь от этого внутреннего состояния, все производное, что выражается в любых категориях: политических, экономических, социальных, этических, культурных. Все происходит от внутреннего состояния человека. Как говорит апостол Павел, злые помыслы исходят от сердца человека, но мы знаем. Что и свет проистекает от сердца человеческого.

Глубоко символичен и подарок Александра Лукашенко.

Президент вручил первосвятителю Слуцкий пояс – как символ глубинных связей и картину.

На холсте Свято-Никольский гарнизонный собор, находящийся на территории Брестской крепости. Этот храм – уменьшенная копия Константинопольской Софии.

Виталий Хоновец, настоятель Свято-Никольского гарнизонного собора Бреста:

Этот храм действительно является образом единения двух государств ­– России и Беларуси. Этот храм имел огромную роль, огромное значение в истории, поскольку являлся главным военным храмом на территории всего Западно-Российского военного округа.

Его стены сохранились с середины XIX века и помнят величайшую трагедию XX столетия.

Церковь, пожалуй, единственное здание, которое лучше всего сохранилось во время месячной осады гитлеровцами Брестской крепости.

В 2016 году ночь 22 июня здесь провел Патриарх Кирилл. Глава Русской православной церкви совершил заупокойную литию по всем погибшим защитникам крепости. Кстати, среди них и родственник Патриарха.

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:

Защита Брестской крепости являет нам символ единства, образ единства и способность совместно преодолевать смертельную опасность и побеждать.

Этот теплый и непринужденный диалог между светской и духовной властью передаётся и на государственно-церковные отношения.

Более 80 % белорусов – православные. В стране более полутора тысяч храмов. Многие православные святыни тесно связаны с культурой страны. Поэтому в реставрации и сохранении христианских памятников государство принимает очень важную роль, оказывает финансовую поддержку и духовным заведениям.

Стоить отметить, что и у белорусской паствы и духовенства сложились особые отношения к Патриарху Кириллу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваше Святейшество, в Беларуси, и вы это хорошо знаете, вы пользуетесь самым заслуженным авторитетом, и я скажу – народной любовью. Вас знает каждый человек: и христианин, и мусульманин, и представители других конфессий. Это результат ваших трудов и доброго отношения к нашей стране как предстоятеля Русской православной церкви. Я признателен вашему Святейшеству за то внимание, которое вы проявляете к белорусскому народу. Каждый ваш визит на белорусскую землю становится значимым событием. Где бы вы не проводили богослужение, в легендарном Полоцке, героическом Бресте, древнем Витебске или стольном Минске, всюду вас принимали как своего доброго пастора и мужественного наставника. Под вашим руководством православная церковь способствует упрочнению духовного единства наших славянских народов Беларуси и России, основанного на таких христианских ценностях, как миролюбие, взаимопомощь, гуманизм и справедливость.

За время почти полувекового служения Патриарх Кирилл посетил несколько десятков государств,

но Беларусь в лидерах количества архипасторских визитов.

Первосвятитель уже четырежды посещал нашу страну. И всегда встречался с Президентом.

В 2012 году Александр Лукашенко украсил Патриарший сакос орденом Дружбы народов при этом добавив: «Вы – верный и надежный друг нашей страны». Правильность этого высказывания подтвердило время, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.