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В Минске проходит встреча министров иностранных дел Беларуси и России

22 ноября 2016 07:38
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Новости Беларуси. В Минске 22 ноября обсуждаются вопросы сотрудничества Беларуси и России на международной арене. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит в эти минуты в МИД нашей страны.

Главные вопросы в повестке дня: взаимодействие Беларуси и России в системе ООН, по линии Европейского союза и Совета Европы. Выскажут министры иностранных дел и свое видение того, как сегодня необходимо противодействовать попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Россия

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