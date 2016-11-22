В Минске проходит встреча министров иностранных дел Беларуси и России

Новости Беларуси. В Минске 22 ноября обсуждаются вопросы сотрудничества Беларуси и России на международной арене. Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран проходит в эти минуты в МИД нашей страны.

Главные вопросы в повестке дня: взаимодействие Беларуси и России в системе ООН, по линии Европейского союза и Совета Европы. Выскажут министры иностранных дел и свое видение того, как сегодня необходимо противодействовать попыткам фальсификации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.