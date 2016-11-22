Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Москву

Новости Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл в Москву, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, а также примет участие в торжествах по случаю 70-летнего юбилея главы Русской православной церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Они пройдут в храме Христа Спасителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Деловая часть рабочего визита Президента Беларуси запланирована на вторую половину дня. Лидеры двух стран обсудят наиболее актуальные темы белорусско-российских отношений. Ожидается, что будут затронуты вопросы политического взаимодействия, развития интеграционных процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне посол России в Беларуси в интервью СТВ отметил, что главными в переговорной повестке будут политические вопросы с учетом последних избирательных кампаний в США, Франции и Германии. Кроме того, не исключено обсуждение нефтегазовой тематики.

Россия – основной экономический партнер Беларуси. В 2015 году страны наторговали на сумму в 27,5 миллиардов долларов. В этом году цифра уже приближается к 20 миллиардам.

Впрочем, в отношениях между странами остается ряд вопросов, которые необходимо обсудить. Это отметил Президент Беларуси, общаясь с представителями региональных СМИ России. Анонсируя на пресс-конференции свой визит в Москву, Александр Лукашенко подчеркнул, что речь не идет о каких-то концептуальных вещах и существует определенность по всем вопросам.