Новости Беларуси. 22 ноября в Минске Беларусь и Россия согласовали совместные внешнеполитические действия на ближайшую перспективу. Главы МИД двух стран сошлись во мнении, что ЕАЭС необходимо выстраивать долгосрочную интеграцию с Европейским союзом.

На совместном заседании министры обсудили также тему взаимодействия с другими международными организациями, в частности с Шанхайской организацией сотрудничества. Речь также шла о совместных действиях в рамках ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Особое внимание в целях дискуссии мы уделили проблематике Евразийского экономического союза, в том числе налаживанию взаимодействия ЕАЭС с другими интеграционными объединениями. В этой связи обсуждена тема выстраивания прагматичных и долгосрочных отношений между Евразийским экономическим союзом и Евросоюзом. Нашим интересам также отвечает сопряжение Евразийского экономического союза с китайской инициативой экономического пояса «Шелкового пути» и налаживанию конструктивных контактов между союзом и АСЕАН.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации:

Мы рассмотрели в рамках еще одного пункта повестки дня наши отношения с Европейским союзом, нашу совместную работу в ОБСЕ, по линии Совета Европы. И договорились продолжать наши совместные шаги в интересах продвижения объединительной повестки дня на европейском континенте.

Речь также шла о совместных действиях в системе МАГАТЕ и ООН. Беларусь и Россия будут наращивать усилия в вопросах обеспечения мировой безопасности, постчернобыльского восстановления и достижения целей устойчивого развития. Особое внимание – проблеме фальсификации истории и пересмотру итогов Второй мировой войны.

Сергей Лавров, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы будем и далее бороться с разрушителями памятников, с осквернителями памяти, с теми, кто пытается дезинформировать мировое общественное мнение, общественное мнение своих и других государств о том, что произошло во время Второй мировой войны. И будем отстаивать правду о решающем вкладе советского народа в разгром нацизма.