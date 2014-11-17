Александр Лукашенко потребовал не допускать расточительного отношения к бюджетным средствам в спорте

Новости Беларуси. Высокий результат должен быть мерилом зарплат и премий в спортивной сфере. Об этом заявил Александр Лукашенко во время доклада о мерах господдержки организаций физической культуры и спорта.

Вкладывая немалые средства в эту сферу, причем в весьма непростых условиях, государство вправе рассчитывать на результат. Президент потребовал не допускать расточительного отношения к бюджетным средствам и помогать только тем, кто сам ищет возможности получения доходов.

Он взялся за клюшку, когда было семь, и уже в 12 он – капитан команды, играет в первом составе. У него есть не только огромное желание побеждать, но и условия, чтобы быть лучшим.

Алексей Севастенкевич, воспитанник детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой БФСО «Динамо»:

Медалей у нас достаточно. На каждом турнире почти получаем медали. Я бы хотел достичь чего-либо.

А теперь, не при детях, вопрос денег.

К примеру, для того, чтобы Алексей только вышел на лед – тысяча долларов на экипировку. В 16-17 лет это удовольствие дорожает в 2,5 раза. Форму, клюшку и коньки менять приходится каждый год.

Это о личных расходах, сейчас – о глобальных – в масштабах спортшколы. К примеру, аренда льда – полмиллиарда рублей. Одна поездка команды на соревнование по Беларуси на автобусе – 9 миллионов рублей.

Директор школы по хоккею признается: сейчас финансовую атаку насущных расходов отражать стало легче.

Дмитрий Басков, директор детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой БФСО «Динамо»:

По Указу Президента № 191 хоккейный клуб «Динамо» оказывает нам спонсорскую помощь. То есть это и гостиницы на выездах, и питание спортсменов, и в том числе транспорт. Лучших участников в каждых возрастных категориях мы стараемся обеспечить экипировкой.

Уже полтора года в Беларуси по Указу главы государства поддержку из бюджета получают около 80 спортивных организаций. Среди них – Национальный олимпийский комитет, Паралимпийский, ассоциация студенческого спорта, республиканские федерации и более полусотни спортклубов.

Одно из ключевых требований Указа – финансирование инфраструктуры и детско-юношеского спорта клубами, которые, в свою очередь, получают эту господдержку.

Строительство спортивных сооружений, организация соревнований и поддержка тех, кто действительно показывает высокие достижения. К спорту у нас в стране отношение особое. Ключевые моменты регулирует Указ Президента. Однако результат далек от ожидаемого. Поэтому вопросы господдержки спорторганизаций 17 ноября вновь обсуждали на уровне главы государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы не должны допускать расточительного отношения к средствам, помогать нужно только тем, кто сам ищет возможности получения дохода от своей деятельности. И главное – спортивный результат. Только он должен быть мерилом всех зарплат, премий и прочих выплат.

Наверное, никто из тех, кто выдал результат (начиная от Домрачевой и заканчивая ниже), не может обидеться на государство, что мы не выполнили где-то свои обязательства.

Не все, кто получает финансовое подспорье, думает наперед. Президент предупредил: иждивенческие настроения будут пресекать вплоть до прекращения господдержки и взыскания полученных сумм.

Глава государства потребовал не допускать расточительного отношения к бюджетным средствам и помогать лишь тем, кто и сам старается заработать.

Александр Лукашенко:

Мне очень часто говорят: «Ах, вот если мы сейчас вот не окажем поддержку тому или иному клубу, он погибнет, спорт этот заглохнет». Пусть погибают и пусть глохнут. Публично вам об этом говорю. Нам просто любительство (аматарства, як у Беларусі кажуць) не нужно финансировать. Я люблю спорт, помощник мой любит спорт, все сидящие любят спорт. Кто плавает, кто бегает. Мы что, за это деньги получаем? За свои плаваем, бегаем, прыгаем. Поэтому если они вышли на площадку спортивную (это игровиков больше всего касается), так пусть выдают результат. И не просто результат, они еще и как артисты, актеры, должны нравиться людям, они должны настроение создавать в обществе. Они должны приносить славу государству, имидж государства поднимать. Вот кого мы должны поддерживать и поощрять. И детишек, потому что без них великих не будет.

И третье. Должны быть эти площадки для того, чтобы заниматься спортом. У нас хватает, где показывать свое мастерство и проводить матчи. У нас хватает площадок для занятия баскетболом, мини-футболом, футболом заниматься. Иди бегай – не хочу. Даже хоккеем. Это дорогостоящий, конечно, вид. Если нет льда, играть не будешь. Мы и это добро создали. А результат?

Сергей Николаевич Румас часто обижается: вот, спасибо не говорят, ругают, ругают и так далее. Сергей Николаевич, а за что говорить спасибо? Рачковскому можно еще больше в этом плане сказать. За что говорить спасибо, мужики? Поехали на какой-то турнир – японцам по хоккею проиграли. Я сижу и думаю: «Наверное, мне надо было послать свою команду любителей, и она точно бы не проиграла японцам». За что спасибо говорить? Я сказал спасибо БАТЭ, когда они испанцев обыграли недавно. Но если они проигрывают донецкому «Шахтеру». Слушайте, за что спасибо говорить? Это же позорище.

Минспорта предлагает простую формулу финансирования: сколько заработали – столько же и денег получили из госказны. Это будет подстегивать клубы к самофинансированию и поиску внебюджетных средств.

Глава государства отдельно остановился на вопросе получения денег из международных источников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

До последнего времени эти средства освобождались от налогообложения. Пора навести и здесь порядок. Он наводится, как мне доложили. У нас футболисты, в том числе БАТЭ, «Динамо-Минск» и прочие, не бедствуют. Поэтому налоги, Сергей Николаевич, надо платить. Когда мы строили стадион, к примеру, меня БАТЭ все время просили: «Вот, мы получили 2 млн евро. Освободите от налогов – часть пойдет на стадион». Разумно. Сейчас я им пообещал, тогда, давно: «Будете хорошо играть – построим стадион». Мы построили. Хороший, удобный стадион. Можно играть. Поэтому налоги надо платить.

Деньги нужно зарабатывать. Условия есть, и эти условия надо ужесточать с каждым годом, дабы исключить всякое финансирование клубов (они у нас коммерческие фактически) из госбюджета. Потихонечку к этому надо идти, как я вам когда-то говорил. Будут результаты – мы оперативно в бюджете найдем деньги, чтобы отблагодарить спортсмена или организацию.

Предложения по урегулированию правоотношений в спортивной сфере президент поддержал. Более детально вопросы спорта обсуждали уже в рабочем порядке.

О совершенствовании мер поддержки спортклубов шла речь в беседе Александра Лукашенко с председателем Белорусской федерации футбола Сергеем Румасом. Акцент на то, чтобы помощь была рациональной и адресной.

Довольно часто сильные игроки юношеских сборных с возрастом почему-то теряют, а не прибавляют. Глава государства поручил председателю Федерации хоккея Игорю Рачковскому создать систему развития хоккея в стране во взаимодействии с детским спортом.