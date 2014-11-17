Александр Лукашенко: Собственность и бюджет - это краеугольные камни контроля КГК

Новости Беларуси. Исполнительская дисциплина и выполнение поручений главы государства. Об этом шла речь на встрече президента с председателем Комитета государственного контроля Леонидом Анфимовым.

Александр Лукашенко требует системного подхода к контролю выполнения его крупных поручений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня интересует системный подход к тем или иным вопросам, особенно в плане выполнения крупных поручений Президента. Их, правда, и мелких быть не должно, но есть очень денежные, типа деревообработка и так далее, модернизация. Это огромные деньги. Как тут у нас обстоят дела? Потом другие конкретные проекты модернизации, где мы финансируем и государство подставляет свое плечо в виде гарантий или конкретных кредитов, типа хотели мне рассказать об Оршанском льнокомбинате и так далее. Ряд других поручений. Как здесь у нас обстоят дела? Меня в данном случае интересуют вопросы исполнительской дисциплины, какова ситуация. И собственность бюджета. Собственность и бюджет - это краеугольные камни контроля вашего ведомства. Поэтому здесь у нас как обстоят дела? Что настораживает с точки зрения Комитета госконтроля? Особенно по бюджету, как он складывается в этом году, и те вопросы, которые вы хотели доложить.

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля:

Уважаемый товарищ президент, безусловно, вы абсолютно правы, когда акцентировали внимание на тех проблемных вопросах, которыми должен, в первую очередь, заниматься Комитет государственного контроля. Я и перед своими подчиненными с момента назначения даже на должность первого заместителя председателя Комитета и впоследствии при назначении председателем Комитета ставил главной задачей уход от мелкотемья.