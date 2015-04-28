Александр Лукашенко после майских праздников намерен посетить МАЗ, МТЗ и Минский моторный завод

Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко обеспокоен невыполнением поручений по развитию Минска, а после майских праздников намерен посетить МАЗ, МТЗ и Минский моторный завод. 28 апреля это стало известно в ходе совещания у Главы государства по вопросам развития белорусской столицы. Речь шла не только о работе промышленного комплекса Минска, но и о вопросах благоустройства и наведения порядка в городе ко Дню Победы. Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец доложил о строительстве Центра художественной гимнастики.

Минск носит официальное звание города-героя за боевую доблесть во время Великой Отечественной. А в мирное, уже новейшее время, заслужил еще и неофициальное — одной из самых чистых столиц. Это отмечают все приезжие. Оба звания просто обязывают всегда «быть с иголочки». Быть красивым и комфортным для жизни городом. Впрочем, и без них — это обязанность любого населенного пункта.

За последнее время Минск это в полной мере доказал. Столица развивается. Обрастает не только новыми районами как Каменная горка, но и преображает старые. Вместо бараков на проспекте Дзержинского — уже современные высотки. А проспект Победителей сегодня — это своего рода молодежно-спортивный центр, артерия, соединяющая старый город с новыми гостиницами, спортобъектами, развлекательными комплексами. Благоустроенная набережная «Парка Победы», музей у стелы «Минск–город-герой», высотки новых жилых кварталов. «Минск-Арена» как одна из крупнейших европейских ледовых площадок. Аквапарк за Лебяжьем, где несколько десятков лет вообще был пустырь. Минск в каком-то смысле лицо Беларуси. И конечно, оно должно быть приветливым.

Александр Лукашенко:

Поручений было очень много, я уже высказывал свое беспокойство, что я пока не вижу их выполнения, что, конечно, неприемлемо. Минск обладает колоссальными возможностями. Минск должен динамично развиваться. Я не могу допустить, чтобы был какой-то застой. Поэтому мои соответствующие требования.

Я давал поручения по наведению порядка ко Дню Победы. Слишком много у нас заборов вокруг строительных объектов, которые находятся не просто в высокой готовности, но уже должны быть закончены со строительством, а некоторые просто закончены внешне, остались внутренние работы. Какой смысл держать там забор? Надо было срочно провести благоустройство и всякие заборы снять, особенно там, где гости будут проезжать. Это же лицо города.

Один из свежих примеров, когда одна ложка дегтя портит всю бочку меда — часть застройки жилого комплекса «Лебяжий». Сегодня здесь и современные дома, и знаковые для страны объекты. И тем обиднее, когда на их фоне какой-то недострой.

Александр Лукашенко:

И по ряду объектов, которые наши так называемые горе-инвесторы не построили. Взялись и не сделали. Допустим, напротив «Минск-Арены», в Лебяжьем, как мы договаривались, построить Дворец небольшой, функциональный, Дом гимнастики. Мы обещали. Это наши девушки художественной гимнастики заслужили, мы им должны построить это место для того, чтобы широко развивать художественную гимнастику. За эти деньги надо построить, потому что в бюджете лишних денег нет. То есть ряд проблем и вопросов, которые надо сегодня обсудить по дальнейшему функционированию, развитию столицы нашей страны.

В начале мая Минск станет столицей художественной гимнастики. 31-й чемпионат Европы по этому виду спорта пройдет в «Минск-Арене». К этому времени планировалось завершить и строительство Центра по художественной гимнастике. Но инвестор, видимо, к этому делу охладел. А вот государство обязательство возвести для наших граций, таких, как Мелитина Станюта, Екатерина Галкина, Анастасия Рыбакова и многих других белорусских медалисток в художественной гимнастике, часто заставляющих белорусов гордиться своей страной, Дворец построит. Во что бы то ни стало. Красивый концептуальный проект, задумывавшийся как один из новых символов и украшений Минска доработают. По принципу соотношения цены и качества.

Андрей Шорец, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Был должен вопрос о строительстве Центра художественной гимнастики. Начинается перепроектирование, и я думаю, что в ближайшее время мы начнем его строить. Минский городской исполнительный комитет сменил застройщика. УКС Мингорисполкома назначен застройщиком, трест Минскстроя вышел на площадку. Мы сейчас проводим обследование строительных конструкций. Самое главное, что и Центр, и Дом будут строиться параллельно за счет средств бюджета Минска с их последующей компенсацией после продажи Дома. И Центр художественной гимнастики будет построен за счет прибыли от строительства данного Дома.

Еще одна центровая тема внимания Президента — столичные предприятия. В Минске сосредоточены такие флагманы национальной экономики, как МАЗ, МТЗ, Моторный завод. Да и львиная доля рабочей силы республики — это тоже столица.

Александра Лукашенко интересует реальное положение дел на производствах, проблемы со сбытом, с простоями. В самое ближайшее время Глава государства лично ознакомится с ситуацией на местах.

Наталья Качанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В первую очередь, конечно, работа предприятий МАЗ, МТЗ, Моторного завода. Поэтому была поставлена задача разобраться в работе этих предприятий, и в ближайшее время Глава государства планирует посетить эти предприятия. А для того, чтобы выяснить реальную картину, которая происходит на этих предприятиях, я в ближайшее время сама планирую посетить эти предприятия.

В любых вопросах кадры решают все. Если нет, то их надо менять.

Глава государства видит потенциал Минска и объективно требует повышения продуктивной работы на всех уровнях кадровых ступеней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Людей разгонять не надо, всякие моменты бывают в жизни, но если человек спустя три месяца, полгода на должности не справляется с обязанностями, тогда надо таких работников менять, не откладывая в долгий ящик. Дело страдать не должно.

Требование Александра Лукашенко — повысить ответственность руководящих кадров всех уровней.

Александр Якобсон, помощник Президента Республики Беларусь - главный инспектор по Минску:

Поднять ответственность кадров всех уровней, руководящих кадров — это требование Главы государства, и мы его должны беспрекословно реализовывать всякими возможными рычагами влияния как со стороны власти, так и снизу, как говорится, бывать в трудовых коллективах и видеть, что там происходит, люди подскажут, какие слабые места в этих трудовых коллективах есть. Поэтому кадровая политика должна быть ужесточена, если хотите. Мы должны выстоять, суметь с нашим кадровым потенциалом решить все эти проблемы.