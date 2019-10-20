Все темы разговора Александра Лукашенко со студентами и преподавателями Академии управления в одном материале

Новости Беларуси. Разговор Президента и будущих управленцев. На равных. Почти четыре часа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Знаете, это сейчас факультет журналистики находится у станции метро «Фрунзенская» на Кальварийской, а n-ое количество лет назад мы учились на улице Московской. По соседству было здание юрфака БГУ и Академии управления при Президенте. Не хочу сказать, что журфак не котировался среди факультетов – очень даже. Но будущие юристы и тем более студенты Академии управления – это было престижнее некуда.
И вот по прошествии все того же n-го количества лет расклад сил несколько изменился. На журфак абитуриенты идут исправно, юридический сдал позиции в виду большого числа невостребованных выпускников, а вот Академия управления при Президенте…
Тут разговор особый. Он и состоялся на неделе в стенах учебного заведения. Правда, нового корпуса на Карла Маркса.
Сначала, как водится, экскурсия, после которой – разговор.
О разном в частностях, но в целом – об одном. О Беларуси. Независимой суверенной стране. Ее прошлом, настоящем и будущем. И роли каждого в судьбе государства. Талантливых и амбициозных ребят интересует уникальный путь в политику первого Президента Беларуси.
Все главные подробности встречи в видеоматериале Евгения Пустового.
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Жизнеспособность нашего государства в том числе оценивают и по его госаппарату и по состоянию высшей школы. В Беларуси есть своя площадка для высшего пилотажа управленцев.