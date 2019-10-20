Все темы разговора Александра Лукашенко со студентами и преподавателями Академии управления в одном материале

Новости Беларуси. Разговор Президента и будущих управленцев. На равных. Почти четыре часа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

Знаете, это сейчас факультет журналистики находится у станции метро «Фрунзенская» на Кальварийской, а n-ое количество лет назад мы учились на улице Московской. По соседству было здание юрфака БГУ и Академии управления при Президенте. Не хочу сказать, что журфак не котировался среди факультетов – очень даже. Но будущие юристы и тем более студенты Академии управления – это было престижнее некуда.