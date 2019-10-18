Александр Лукашенко: «Как только дошло до фактического поддержать молодёжь во власти, старики заплакали»

Общение с Президентом – без ограничения тем. Например, спросили о стиле современного руководителя и отличиях молодых кадров. Средний возраст в кадровом реестре, между прочим, сейчас 50 лет. В последнее время есть тенденция на омоложение. Руководителей старше 50-ти – 53 %, моложе 40-ка – 9 %.

Интересовали студентов подробности кадрового дня у Президента. И даже попросились на стажировку к главе государства. Говорили на серьезные политические темы – такие, как парламентская кампания. И здесь Александр Лукашенко поддержал молодежь: не согласился с тезисом, что молодым в депутатском кресле не место.

Для того, чтобы молодежь стремилась к госслужбе, чтобы карьеру государственного управленца строили лучшие из лучших, необходимо создавать определенные условия. Оптимизация позволила в два раза повысить зарплату. Есть некоторые социальные бонусы, от хорошей пенсии до медицинских услуг. Сейчас как раз готовится закон о государственной службе. Президент потребовал, чтобы привлекли экспертное сообщество и людей науки, чтобы должностные лица не создали закон «под себя».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Молодежь – наше будущее, за молодежью все. И вдруг пять (или сколько у нас комсомольцев выдвинули) – это неопытные, они ничего не знают! Они не знают, но они знают то, чего мы не знаем – то, что знает молодежь. Это будет какой-то фильтр. Там должны профессионально разные быть люди и по возрастам должны быть разные люди.

Из 110 человек если там троих, хотя бы двоих молодых изберут – это тоже хорошо. Который встанет и скажет, прочитав этот проект: «Слушайте, это молодежь не поддержит, а молодежь – это будущее». Как только дошло до фактического поддержать молодежь во власти, старики заплакали. Поэтому там должны быть представлены все. Если бы партия выдвигала своих кандидатов, она бы именно так формировала свои списки: молодые, среднего, старшего поколения. И старики должны быть там. Потому что у нас больше 30 % – это старики. А кто интересы их должен представлять там? Они должны представлять.

Я это прожил и прошел. Я был парламентарием, и в том парламенте, где все искрило, бурлилось, где мы много делали ошибок. И парламент вообще – это очень серьезная школа управленца в будущем. Если бы я не прошел парламент, я никогда бы не был Президентом. Никогда. Я там научился больше, чем где-либо в жизни.