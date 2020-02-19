Игорь Сергеенко: продукт, который создается в БИСИ, учитывается при принятии управленческих решений

Первая отечественная «фабрика мысли» была создана год назад по инициативе главы государства и уже успела себя зарекомендовать. БИСИ успешно осуществляет мониторинг новостных ресурсов и социальных медиа. Наши аналитики активно сотрудничают с коллегами из более чем 15 стран. До конца 2020 года на рынке должен появиться независимый измеритель телесмотрения. Пока же дополнительным источником этой информации для рекламодателей является аналитика института.