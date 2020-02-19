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Игорь Сергеенко: продукт, который создается в БИСИ, учитывается при принятии управленческих решений

19 февраля 2020 20:43
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Новости Беларуси. Глава Администрации Президента 19 февраля посетил Белорусский институт стратегических исследований. Игорь Сергеенко ознакомился с информационно-технологической инфраструктурой и особенностями работы БИСИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: продукт, который создается в БИСИ, учитывается при принятии управленческих решений-1

Первая отечественная «фабрика мысли» была создана год назад по инициативе главы государства и уже успела себя зарекомендовать. БИСИ успешно осуществляет мониторинг новостных ресурсов и социальных медиа. Наши аналитики активно сотрудничают с коллегами из более чем 15 стран.  До конца 2020 года на рынке должен появиться независимый измеритель телесмотрения. Пока же дополнительным источником этой информации для рекламодателей является аналитика института.

Игорь Сергеенко: продукт, который создается в БИСИ, учитывается при принятии управленческих решений-4

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Институт работает по различным направлениям в информационной сфере (осуществляет мониторинг СМИ, готовит исследования), проводит социологические исследования по конкретным внутриполитическим проблемам. Сегодня тот продукт, который создается в БИСИ, востребован государственными органами Республики Беларусь, учитывается при принятии управленческих решений.

Игорь Сергеенко: продукт, который создается в БИСИ, учитывается при принятии управленческих решений-7

Игорь Сергеенко также поздравил аналитиков БИСИ с первым успешным годом работы и отдельным сотрудникам вручили дипломы и благодарности.

# Государственная информационная политика # Игорь Сергеенко # Фотофакт

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