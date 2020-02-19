Игорь Сергеенко: продукт, который создается в БИСИ, учитывается при принятии управленческих решений
Новости Беларуси. Глава Администрации Президента 19 февраля посетил Белорусский институт стратегических исследований. Игорь Сергеенко ознакомился с информационно-технологической инфраструктурой и особенностями работы БИСИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первая отечественная «фабрика мысли» была создана год назад по инициативе главы государства и уже успела себя зарекомендовать. БИСИ успешно осуществляет мониторинг новостных ресурсов и социальных медиа. Наши аналитики активно сотрудничают с коллегами из более чем 15 стран. До конца 2020 года на рынке должен появиться независимый измеритель телесмотрения. Пока же дополнительным источником этой информации для рекламодателей является аналитика института.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Институт работает по различным направлениям в информационной сфере (осуществляет мониторинг СМИ, готовит исследования), проводит социологические исследования по конкретным внутриполитическим проблемам. Сегодня тот продукт, который создается в БИСИ, востребован государственными органами Республики Беларусь, учитывается при принятии управленческих решений.
Игорь Сергеенко также поздравил аналитиков БИСИ с первым успешным годом работы и отдельным сотрудникам вручили дипломы и благодарности.