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Парламентарии Беларуси и Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании

28 февраля 2018 12:45
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Новости Беларуси. В Федеральном собрании Швейцарии 28 февраля встречали белорусскую делегацию во главе со спикером Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентарии Беларуси и Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании-1

Такой визит – первый в истории двусторонних межпарламентских отношений. В Федеральном собрании гостей из Беларуси ждал тёплый приём.

Уже состоялась встреча белорусских парламентариев с группой дружбы Швейцария-Беларусь, которая создана в 2017 году. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании.

Парламентарии Беларуси и Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании-4

Парламентарии Беларуси и Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании-6

В целом же в рамках визита запланирован ряд двусторонних встреч. Стороны обсудят вопросы развития белорусско-швейцарского межпарламентского сотрудничества, но в то же время не забудут про углубление торгово-экономических, кредитно-инвестиционных и гуманитарных связей, а также о реализации проектов в области сельскохозяйственной кооперации.

Надо отметить, что в последнее время диалог между странами значительно активизировался. Уже реализован ряд совместных бизнес-проектов. К примеру, сборочное производство поездов «Штадлер» под Минском. Также совместными усилиями за последнее время удалось осуществить сразу несколько проектов в культурной жизни.

Парламентарии Беларуси и Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании-9

Парламентарии Беларуси и Швейцарии подписали меморандум о взаимопонимании-11

# Фотофакт # Беларусь-Швейцария

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