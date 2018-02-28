Сделать всё возможное, чтобы белорусы в своей стране чувствовали себя безопасно. О чём говорил Президент на встрече с Советом Безопасности

Новости Беларуси. Сделать все возможное, чтобы белорусы в своей стране чувствовали себя безопасно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такое поручение дал Президент Александр Лукашенко на встрече с Советом Безопасности.

Разговор охватил все наиболее острые вопросы, стоящие сегодня перед обществом: это и насилие в семье, и безопасность на дорогах. Глава государства потребовал ужесточить ответственность за вождение в пьяном виде. Зашла речь также и о торговле наркотиками. Президент призвал правоохранителей видеть реальные проблемы, а не манипулировать цифрами.

Президент также обратил внимание на важную задачу, которая стоит сегодня перед подразделениями по чрезвычайным ситуациям. Глава государства уверен: деятельность МЧС должна дальше совершенствоваться. Государство направляет значительные средства на подготовку кадров и материальное обеспечение ведомства, поэтому необходим и соответствующий результат.

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