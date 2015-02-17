Александр Лукашенко: Политические и дипломатические отношения Беларуси и Ирана находятся на беспрецедентно высоком уровне

Новости Беларуси. Беларусь всегда будет свято придерживаться договоренностей и делать все для того, чтобы партнеры чувствовали себя надежно. Об этом глава государства заявил 17 февраля на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Дипломатическим отношениям между нашими странами более 20 лет. Александр Лукашенко дважды посещал эту исламскую республику. Были и ответные визиты президента Ирана в Беларусь.

Стороны намерены поднимать на более высокий уровень и экономические отношения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ваш визит в нашу страну, господин министр, очень важен, поскольку в ближайшее время, скорее всего, в ближайшее время состоится мой визит в Иран и встреча с новым руководством Ирана. Это также важнейший этап в наше время. Наши политические, дипломатические отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне, что не скажешь об экономических. Поэтому главный упор мы хотели бы во время этого визита сделать на экономике, и естественно, программа визита должна быть наполнена экономическим содержанием.

Мы пережили и переживаем еще сложные времена. Иран, как и Беларусь, подвергается воздействию извне, применяются по отдельным направлениям санкции в отношении вашей страны, так же как когда-то было, да и существует теперь, в отношении нашей страны. Но тем не менее в этой ситуации мы можем показать образец сотрудничества государств. Мы открыты для сотрудничества с Иранской Республикой. Свидетельством тому являются огромные инвестиции, ваши проекты в Беларуси – это более 600 млн долларов. Надо сказать, что в последнее время, в силу и объективных причин, есть некое торможение в реализации этих проектов и по срокам их ввода. Хотя мы всегда шли навстречу нашим иранским партнерам, предоставляя самые удобные и лучшие условия.

Я хочу вас заверить, что мы всегда будем свято придерживаться наших договоренностей и будем делать все для того, чтобы наши иранские партнеры в Беларуси чувствовали себя надежно.

Мохаммад Джавад Зариф, министр иностранных дел Исламской Республики Иран:

Обе наши страны находятся под санкциями. Мы должны делать все, чтобы быть образцом сотрудничества в этих условиях. Все, чего мы достигли – свидетельство того, что, несмотря ни на что, можно успешно развиваться. Действительно, Беларуси и Ирану необходимо поднимать уровень экономических отношений.

Глава МИД Ирана также принял участие в торжественной церемония возложения венка к монументу Победы. Память воинов советской армии и белорусских партизан, погибших в годы Великой Отечественной войны, также почтили представители делегации из Ирана.