Владимир Макей: Осторожный оптимизм – то ощущение, которое присутствует при оценке происходящего на востоке Украины

Новости Беларуси. С главой МИД Ирана встретился 17 февраля и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Стороны, в частности, обсудили торгово-экономические отношения двух стран. После этого Владимир Макей коснулся украинской темы в контексте прошедших в Минске переговоров в «нормандском формате», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Беларуси отметил, что оценивает перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке Украины с осторожным оптимизмом. При этом он подчеркнул важность беспрекословного выполнения конкретных решений, принятых на минском саммите.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Канцлер ФРГ сказала, что она смотрит на будущее этих решений, на реализацию этих решений с осторожным оптимизмом. Я думаю, это то, что сейчас ощущают все. Хотелось бы, конечно, чтобы эти решения выполнялись беспрекословно всеми задействованными сторонами. Но, вы знаете, в повседневной мирной ситуации случаются неожиданности, а когда идет настоящая война, тогда нервы напряжены до предела. Когда каждый день могут случиться неожиданности и та или другая сторона может обвинять друг друга, то здесь может произойти все, что угодно. Поэтому осторожный оптимизм, наверное, это именно то ощущение, которое сейчас присутствует при оценке того, что происходит сейчас на востоке Украины.

При этом Владимир Макей подчеркнул, что Беларусь готова и дальше предоставлять переговорную площадку по Украине в любом формате. И будет делать все возможное для скорейшего восстановления мира и стабильности.