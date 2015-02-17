Отвод вооружения на востоке Украины начнется уже 17 февраля

Новости Украины. Буквально в эти минуты проходит видеоконференция Контактной группы. Представители Украины, России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик обсуждают широкий круг наиболее важных вопросов: это соблюдение условий перемирия, отвод военной техники и поставка на Донбасс гуманитарной помощи. Начинают появляться и первые заявления.

Стороны договорились о том, что отвод вооружений состоится уже 17 февраля.

Обсудили выполнение минских договоренностей и лидеры стран «нормандской четверки». Минувшей ночью состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным, Петром Порошенко и Ангелой Меркель, в ходе которого они согласовали конкретные шаги по решению украинского кризиса. В частности, речь шла об обеспечении доступа наблюдателей ОБСЕ на Донбасс.

Глава миссии Александр Хуг заявил о готовности лично проконтролировать выполнение итогов минского саммита на юго-востоке Украины.

Члены международной организации направятся туда уже 17 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.