Новости Беларуси. Саммит «нормандской четверки» в Минске остается одной из самых обсуждаемых тем в мире. Лидеры многих стран заявляют, что эти договоренности – последний шанс урегулировать конфликт на востоке Украины дипломатическим путем.

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал начало «режима тишины» на Донбассе и выразил надежду, что орудия в восточной части Украины замолчат надолго.

Большие надежды на достигнутые в Минске договоренности возлагает и глава НАТО Йенс Столтенберг. Генсек альянса видит в этих соглашениях «шаг в правильном направлении». Также он призвал и официальный Киев, и лидеров самопровозглашенных республик сделать все возможное, чтобы все пункты минских соглашений были выполнены на практике.

А вот один из участников «нормандской четверки» Ангела Меркель заявила, что достичь стабильности на востоке Украины будет сложно и мир, который там установился, весьма хрупок.

Но главное, что фундамент заложен, а Киев и ополченцы начали диалог.

Обсуждение украинского вопроса в «нормандском формате» продолжится. Правда, на этот раз в рамках телефонных переговоров.

Лидеры Германии, России, Франции и Украины могут выйти на связь друг с другом уже 17 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.