Александр Лукашенко: Пока совместные с КНР проекты не являются образцовым примером взаимовыгодных отношений

Новости Беларуси. 17 апреля проблемы в реализации совместных проектов с Китаем обсуждались с участием главы государства на совещании по вопросам сотрудничества с КНР. Президент напомнил, что в настоящее время подписано более 20 инвестиционных проектов по таких сферах, как энергетика, строительство, транспортная инфраструктура. Не обходиться и без проблем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко отметил, что недавно поручал создать специальную группу для проведения серьезной ревизии по всем направлениям сотрудничества с КНР и по существующим проектам, которые оцениваются на миллиарды долларов.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Пока что совместные проекты не являются образцовым примером взаимовыгодных отношений. Такое положение надо исправлять. Поэтому я хотел бы получить откровенные ответы на следующие вопросы: от Комитета госконтроля – объективной оценки проблем, с которыми столкнулись на местах при реализации инвестиционных проектов, причины и предложения, как не допустить в дальнейшем подобных недостатков, учесть интересы партнеров, наши национальные интересы. Очень важно извлечь уроки из допущенных ошибок, чтобы их не повторять в будущем.

Второе. От присутствующих должностных лиц, которые отвечают за сотрудничество с Китаем, хотелось бы услышать, какие реальные шаги будут предприняты для максимального использования нашего потенциала сотрудничества с КНР. Честно скажу, пока нам не удается добиться полноценного взаимодействия даже с отдельными провинциями, хотя это прямая задача губернаторов. Больше скажу: если мы не выйдем на прямое сотрудничество «регион с регионом», мы не добьемся тех целей, которые мы ставим в сотрудничестве с Китайской Народной Республикой.