Прямой эфир

Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарём ОДКБ

21 декабря 2018 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 21 декабря Президент Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарём ОДКБ-1

В формате рабочей встречи Александр Лукашенко ознакомился с результатами консультаций руководителя белорусского Совбеза с другими главами государств – членов ОДКБ. Они должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. Такая форма назначения была предложена Александром Лукашенко на ноябрьской встрече президентов в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарём ОДКБ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего плохого не хочу о них сказать) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация.

Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарём ОДКБ-7

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру. Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект документа. Президент выразил надежду, что такой практики в будущем будут придерживаться и другие члены ОДКБ при назначении своих представителей на должность генерального секретаря.

Президент Беларуси раскрыл интригу по поводу назначения следующего генсекретаря ОДКБ

# ОДКБ # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие темы обсудят на сессии Парламентского собрания Беларуси и России в Москве 21-22 декабря
21 декабря 2018 08:09

Какие темы обсудят на сессии Парламентского собрания Беларуси и России в Москве 21-22 декабря

На сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России рассмотрят бюджет Союзного государства на 2019 год
21 декабря 2018 06:32

На сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России рассмотрят бюджет Союзного государства на 2019 год

«Надо приниматься за дело и заниматься Минском». Итоги большого совещания по развитию столицы
20 декабря 2018 20:33

«Надо приниматься за дело и заниматься Минском». Итоги большого совещания по развитию столицы