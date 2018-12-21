Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарём ОДКБ

Новости Беларуси. 21 декабря Президент Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 21 декабря Президент Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Станислава Зася генсекретарем ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В формате рабочей встречи Александр Лукашенко ознакомился с результатами консультаций руководителя белорусского Совбеза с другими главами государств – членов ОДКБ. Они должны были согласовать его кандидатуру на должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности. Такая форма назначения была предложена Александром Лукашенко на ноябрьской встрече президентов в Санкт-Петербурге.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего плохого не хочу о них сказать) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси уже посетил Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россию. Главы этих государств одобрили белорусскую кандидатуру. Александр Лукашенко также официально поддержал назначение Станислава Зася, подписав соответствующий проект документа. Президент выразил надежду, что такой практики в будущем будут придерживаться и другие члены ОДКБ при назначении своих представителей на должность генерального секретаря.
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