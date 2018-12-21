Александр Лукашенко подписал проект решения Совета коллективной безопасности о назначении Зася генсекретарём ОДКБ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я ранее говорил о том, что был не один кандидат от Беларуси. Но я остановился на предложении Зася, чтобы показать, если можно так сказать, пример, что пора нам уже в этой организации перейти от какого-то формального назначения бывших, отставных генералов (ничего плохого не хочу о них сказать) к действующим молодым и перспективным генералам, чтобы придать значение этой организации. Тем более что мы назначали отставных генералов, которые уже давно отошли от воинской службы, от политики, а все-таки это военно-политическая организация.