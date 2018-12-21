На сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России рассмотрят бюджет Союзного государства на 2019 год

Новости Беларуси. 21 декабря в Москве пройдет очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В течение двух дней депутаты рассмотрят проект бюджета Союзного государства на 2019 год и обсудят вопросы сближения законодательств двух стран, в том числе в области обеспечения равных прав граждан Беларуси и России.

Также состоится «правительственный час», во время которого обсудят создание и работу единого научно-технологического пространства Союзного государства, а также отмену роуминга на его территории.